PORODILA SE VERENICA VUKA MOBA: Par dobio devojčicu, a dali su joj NEOBIČNO IME!

Verenica Vuka Moba, Olivera Konatar, porodila se pre nekoliko trenutaka u Narodnom frontu i na svet donela zdravu devojčicu kojoj su dali ime Teona.

Par je sa nestrpljenjem iščekivao porođaj, a Vuk i Olivera bili su i više nego srećni što će postati roditelji.

Podsetimo, Vuk je na Dan žena priredio specijalno iznenađenje Oliveri i kupio joj automobil.

"Moj muž ne veruje u praznike, on ih napravi sam. Moj muž ne voli cveće i ljuti se kada se nešto podrazumeva. On ne ume da bude kao ostali muževi i pravi se da je nešto što nije onda kada se od njega to očekuje. I ne mora da bude jer ima najbolju dušu na svetu, veliku kao nebo, kao svet, kao univerzum. Takvu da nema svest o sebi kao velikom čak i kada je najveći ili kada sebe stavi na poslednje mesto da bi neko drugi bio srećan", napisala je tada na Instagramu.

