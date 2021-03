BOJANA ME NADMAŠILA U KUHINJI, MIRKA NE PREPOZNAJEM! Goca Božinovska iznela porodične detalje, mislila je da joj je sin NEZREO!

Goca Božinovska, koja će uskoro postati baka, nedano se i zvanično upoznala sa budućim prijateljima Danijelom i Bogdanom Rodić.

Kako kaže pevačica ugostili su je baš kako dolikuje.

foto: ATA Images, Damir Dervišagić

"Zvanično sam se upoznala sa Bojaninim roditeljima. Prijatelji su me lepo ugostili Bogdan i Danijela su divni ljudi, domaćini. Bila sam i ja kod njih, a i oni kod mene. Nije bilo nikakve pompe, muzike, slavlja, onako normalno seli, popričali, ručali, baš kako dolikuje. Moja Zlata ih dugo zna, ona kod njih kupuje piliće na pijaci. Pre neki dan su doveli kod mene i malog Željka, on je divno dete. Kažem ja Danijeli: 'Prijo uspori malo, prištedi se stiže i drugo', ona ga stvarno divno čuva, ma divna jedna žena", priča Goca i dodaje da ne živi u zajednici sa sinom i budućom snajom.

"Bojani i Mirku se ne mešam, oni su porodica za sebe, ne živimo zajedno, opremaju gornji sprat ukući, tamo imaju i kupatilo, kuhinju, ma sve, siđu kod mene samo kad oni žele. Ne mešam im se kako će da opremaju, ni Danijela ni ja, to je njihova stvar", rekla je pevačica za "Star" prenose mediji.

foto: PrintscreenPremijera

Za snajku ima samo reči hvale, ali za sina je do nedavno stahovala kako će se snaći u ulozi oca.

"Moj Mirko se promenio za 360 stepeni, ja ne prepoznajem sopstveno dete, do pre koji mesec sam mislila da je potpuno nezreo za porodicu. Nedavno kažem ja Bojani, kad je ostala u drugom stanju, 'Mila šta ćeš ti da radiš sa njim, kako on da ima dete, pa nije on iz tog filma', ona meni kaže: 'Jeste, jako je brižan', i ja stvarno sad tek vidim koliko je on posvećen Bojani, koliko je požrtvovan, ma druga osoba. Bojana je četvrti mesec, znaju pol bebe ali neće da mi kažu, hoće da me iznenade, a možda i da se ja ne izlanem. Moraću to da istražim, ima da kupim roze benkicu, pa ako mi kažu nemoj tu boju, znaću koji je pol. Mislim da je ona potpuno spremna za ulogu majke, imala je i na kome da vežba, sestra joj ima dete, tako da je s njom kroz sve faze prošla, sigurna sam da će ona biti odlična, kao što je super domaćica. Umesto da ona meni da traži savete, ja ih tražim od nje, pitam je šta i koliko čega da stavim, nadmašila me je u kuhinji, ma svaka joj čast", završava Goca.

