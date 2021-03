ISPRAZNILA ŠTEK! Milica Pavlović otkrila kako se snalazi u vreme KORONE, progovorila o FINANSIJAMA i emotivnom životu!

Pevačica Milica Pavlović otkrila je da i dalje nema partnera, da je praznila štek, i kako se snašla u glumačkim vodama.

Nakon praznika otkriva da je njen stav kako svaki dan treba da bude Dan žena i Dan zaljubljenih, te da darovi ne treba da se vezuju samo za te datume:

- Generalno sam tip koji voli da poklanja drugima, osećam se blago postiđeno kada neko meni nešto pokloni. Uvek me za te datume, pa i kada oni nisu, prijatelji i porodica obraduju nekom sitnicom. Kada dođu ti datumi, nekako dobijem najviše poklona, ali isto tako smatram da je svaki dan Dan žena i Dan zaljubljenih i da treba da uživamo u svemu što nam život daje. U svim odnosima koji su ispunjeni ljubavlju, jer ljubav je glavni pokretač u životu, kada smo mi ispunjeni i ljudi oko nas su. Nekako svi na svet gledamo lepšim očima.

Pandemija i dalje traje, nedostaje li ti kontakt s publikom, scena i koncerti?

- Niko nije očekivao ovu situaciju koja traje već godinu dana vezano za naš posao. Mi smo se, što je i normalno, prvi povukli kada je virus krenuo da uzima maha. Svesni smo toga da naš posao iziskuje veliku odgovornost i da je zaista momenat u kojem velika koncentracija ljudi nije poželjna. Pitanje je kada ćemo moći da se okupljamo. Iskreno, ja živim za taj dan da ponovo stanem na scenu, da imam koncerte, putujem bez maske, dišem punim plućima i da više ne čitam grozne tekstove kako iz dana u dan umiru ljudi. Nekako da se sve vrati u normalan tok. Naravno, za to treba vremena jer smo se svi susreli s nečim nepoznatim i ceo svet uči kako da se nosi s virusom.

Kakvi su ti poslovni planovi i da li će biti novih pesama?

- Meni je skoro pa spreman album, ostalo je da uradim još recimo polovinu spotova. Imala sam dosta vremena da osluškujem razne pesme, pa su se tu negde pomešali i stilovi. Sve je bilo u pripremi za prošlo leto. Kada ću šta objaviti, zaista ne znam, pripremam i radim. Snimila sam seriju u kojoj sam dobila glavnu ulogu i koja treba da se emituje uskoro. U avgustu krećem da snimam drugu sezonu iste serije i to me neizmerno raduje, znači da smo prvu sezonu odradili baš kako treba i svi smo zadovoljni.

Mnoge pevačice se žale na krizu, jer nastupa, samim tim ni zarade nema, da li si ispraznila svoj štek?

- Naravno da koliko god da zaradite, kada prestanete da radite i krenete da trošite svoj štek, dolazi onaj momenat kada će se on isprazniti. Logično je to i očekivati. Imam tu sreću da sam se bavila glumom, da sam zaštitno lice različitih brendova već duži niz godina i da sam i u periodu korone postala zaštitno lice još nekih brendova, tako da ne mogu da kukam. Bilo bi nezahvalno s moje strane. Čekam bolje vreme, bolje sutra i da se svi vratimo muzici u pravom smislu te reči, bez ikakvog ustezanja i okvira jer muzika je nešto što mora da diše punim plućima, nešto što ispunjava dušu svakog čoveka.

Da li je moguće da nikada ne uspemo da te uslikamo s nekim momkom, ili ga zaista nema?

- Novinari su i te kako sposobni, ali očigledno sam ja sposobna da sakrijem svoj emotivni život. To je ono čime se vodim, kada nešto hoćete, to i možete. Što ne znači da me već sutradan nećete uslikati s momkom, ako ga imam. Na kraju svega, rekla bih da zapravo, imam sreće!

