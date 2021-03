BIVŠA MIS SRBIJE BILA JE VERENA ZA BRATA ANE NIKOLIĆ! Pričalo se da je njena pobeda NAMEŠTENA, a posle 12 godina izgleda DRUGAČIJE

Jelena Marković je 2009. godine bila izabrana za Mis Srbije, a tada je njena pobeda podigla prašinu u javnosti.

Naime, spekulisalo se da je pobeda bila nameštena, a Jelena je svojevremeno ispričala da su to samo glasine.

- Ne bih se ponovo usudila na tako nešto, jer sam tek nakon što sam pobedila shvatila u šta sam ušla. Ja sam hazader i ulazim u neke stvari bez mnogo kalkulisanja, ali iskustvo koje mi je doneo izbor za mis je nešto neprocenjivo. Upoznala sam tada ljude koji su obeležili čitavu deceniju mog života - kazala je jednom prilikom.

- Bilo je u novinima natpisa da je sve namešteno, plaćeno. To i jeste normalno jer mora da postoji intriga, ali se te godine digla velika prašina, a ja sam mlada i neiskusna ušla u sve to. Kasnije sam shvatila da je to donekle i dobro jer može da vam bude pi ar, iako na grublji način. Sa ove distance shvatam sve - dodala je tad, pa progovorila o trendu plastičnih operacija:

- Nisam za to, ne mislim da devojke koje se bave modelingom treba da se operišu. Danas nam diktiraju da moramo da budemo savršene. Razumem devojke koje pokušavaju da ostanu svoje, ali to je jako teško. Međutim, kad dođe do svršenog čina, u inostranstvu uvek odaberu onu prirodnu devojku, koja nije ništa radila na sebi.

Inače, Jelena je bila verena za Marka Nikolića, brata Ane Nikolić, koji se u međuvremenu oženio, te postao otac. Markovićeva i danas mami uzdahe gde god da se pojavi, a pre nekoliko meseci se udala.

