DOBIO SAM 400 KOMENTARA DA SAM SATANISTA JER SAM SE VAKCINISAO! Rokvić odgovorio onima koji su ga prozivali i poslao JAKU PORUKU!

Pevač Nikola Rokvić primio je vakcinu protiv korona virusa, što je objavio na svom Instagramu.

Nakon toga počeo je da dobija brojne gnusne poruke, a pevač je rešio da odgovori na sve negativne poruke.

Njegova objava izazvala je razne komentare od koji su neki bili da je "vakcina satanistička" i ako veruje u Boga, kako je pevač mogao da primi tu vakcinu.

Rokvić je kulturno odgovorio na kritike i pojedincima objasnio šta zapravo znači vera, a tom prilikom zahvalio se i medicinskim radnicima koji spašavaju ljudskse živote.

- Verujem u Boga i vakcinisao sam se! Do juče sam stvarno mislio, mada i dalje mislim, da je to sasvim normalno i prirodno... Da, ja verujem u Boga i da, ja verujem, medicina pomaže! U mom životu je tako oduvek! Te dve stvari ne razdvajam! One se za mene dopunjuju! Od jednom salva uvreda i razočaranja nekih ljudi koji sebe nazivaju vernicima... - napisao je Nikola, a zatim dodao:

- Kako sam smeo da primim tu satanističku vakcinu, korona ne postoji, zašto maska, zašto propagiranje otrova, žig zveri, pretnje... Kakve sve ovo veze ima sa Ljubavlju? Braćo i sestre, gde vam je ljubav? Gde je ta suština vere? Jeste li se možda pomolili za mene ili ste samo jedva čekali da pobacate to kamenje, da istresete sve frustracije i sulude teorije ? Kakve to ima veze sa Bogom i verom... ko je tu na krivoj stazi? Odakle dolaze te novotarije? Od Hrista sigurno ne... - napisao je pevač.

foto: Pritnscreen

On je potom i na Tviteru objavio sve poruke koje je dobijao na račun fotografije na kojoj prima vakcinu.

- Dobih 400 komentara da sam sada pod kontrolom satanista jer sam se vakcinisao i tako razočarao mnoge ljude. Kako sam smeo da se vakcinišem, a verujem u Boga? Šta je sa ljudima, zar nije normalno verovati u Boga i vakcinisati se? Ko je usadio ove bezbožničke novotarije? Bože pomozi!

- Podrška za sve medicinske radnike koji svojim životima spašavaju sve ljude čak i one koji još uvek ne veruju da ovo stvarno postoji! Da vas više ne zadržavam! S Bogom! - zaključio je Rokvić.

Dobih 400 komentara da sam sada pod kontrolom satanista jer sam se vakcinisao i tako razočarao mnoge ljude.Kako sam smeo da se vakcinišem a verujem u Boga?Šta je sa ljudima, zar nije normalno verovati u Boga i vakcinisati se? Ko je usadio ove bezbožničke novotarije? Boze pomozi! pic.twitter.com/2YOWsA8EAh — Nikola Rokvić (@NikolaRokvic) March 10, 2021

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

01:38 ESTRADA U SUZAMA! Poznati se POTRESNIM rečima OPRAŠTAJU od patrijarha Irineja! Ceca se oglasila PRVA (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir