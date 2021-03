NISAM RADIO NIŠTA NA LICU, NE ZNAČI DA NEĆU! KEBA progovorio o OPERACIJAMA, otkrio kako se neguje: Zdrava hrana, PILINZI, trčanje

Pevač Dragan Kojić Keba otkrio je tajnu svog dobrog izgleda. Iako mnogi sumnjaju da se Keba podvrgao plastičnim operacijama, on je objasnio kako se neguje:

foto: Ana Paunković

- Hranim se zdravo, pravim razne pilinge od svega što imam u svojoj kuhinji, to je široka tema i mogli bismo danima o tome. Za sada nisam radio ništa na svom licu, opet kažem bar za sada, što ne znači da možda jednog dana neću. Idem u laserski centar, malo rekreacija brzi hod, trčanje. Pre svega zdrav način života - rekao je Kojić za Toxic tv.

Podsetimo, Keba je nedavno otkrio da mu je teško pala odluka da odustane od momačkog života.

- Ja sam se oženio u dvadeset šestoj i moje prvo razmišljanje, prvi i drugi dan braka je bilo, šta ću ja da radim sa Oljom ceo život, uhvatila me panika, u svakom smislu. Prestaje momački život to je najteža odluka. Ja sam plakao kad sam se oženio, ali to je od srca sve bilo - rekao je Keba.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.M.

