FAN MI JE NA NASTUPU RAZBIO USTA MIKROFONOM! Seka se prisetila neprijatne situacije, morala je odmah KOD LEKARA

Pevačica Seka Aleksić odnedavno je počela da snima vlogove za svoj Jutjub kanal, na kome svojim pratiocima prikazuje kako joj izgleda jedan radni dan.

foto: Printscreen/Instagram

Dok je vozila svoj automobil, ona je sa fanovima podelila i jedno neprijatno iskustvo koje joj se dogodilo pre nekoliko godina na jednom nastupu.

- Ovo ovde što vidite na mojoj usni, to se dogodilo kada sam imala jedan nastup u inostranstvu. Neko od fanova je dok sam pevala, slučajno udario u mikrofon i on me je udario u usnu. Potekla mi je i krv, tako da sam tad zadobila ovaj hematom. Moram ići kod lekara da to rešim i nadam se da će biti uspešno - otkrila je Aleksićeva.

Inače, Seka tokom pandemije najviše vremena provodi sa svojom porodicom. Uživa sa suprugom veljkom i sinovima Jakovom i Jovanom. Redovno trenira, ali se i sprema za nove poslovne poduhvate koje već počela da realizuje.

foto: Printskrin/Instagram

