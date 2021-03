HAOS U BIH! UČESNICU PAROVA OPTUŽUJE MUŽ: Pokušala je da me UBIJE ZBOG LJUBAVNIKA Čabarkape! VIDEO

Bivša učesnica "Parova" Morena Marjanović Curi pokušala je da upuca supruga Manuela Curija zbog ljubavnika Aleksandra Čabarkape koji se proslavio kao dečko Ljube Pantović i njene ćerke Aleksandre Subotić. Incident se dogodio 7. marta u Prijedoru kada je starleta izvadila pištolj i nasrnula na muža pred žestokim momkom iz Kaluđerice.

U prilog tome svedoči video u čiji posed je došla naša redakcija. Pozvali smo Manuela, koji nam je obajsnio šta se dogodilo. - Sramota me i da pričam, ali sam prinuđen. Moja žena i njen ljubavnik su mi prišli i upitali zašto sam ih prijavio u Hrvatskoj za pretnje. Potvrdio sam im da ih jesam prijavio jer su mi i pretili ubistvom. U tom trenutku ona pita tog Čabarkapu da li može da uzme pištoj da me upuca, a on joj je dao dozvolu. Da nisam pobegao, bio bih mrtav. Moja žena bi me ubila zbog ljubavnika koji je iskorišćava da bi me se rešili i nasledili vrednu imovinu u Malom Lošinju - tvrdi Curi.

On je slučaj prijavio i nadležnim organima u Bosni i Hrvatskoj. - U strahu sam za život mene i moje ćerke jer je supruga izgubila razum za tim čovekom. Zamislite da jedna žena, majka maloletnog deteta se spanđa sa osobom koja je iz kriminalnog miljea. Svima je poznato ko je i šta je Čabarkapa. Pokušao sam da je urazumim, ali ne vredi. U strahu sam i nemoćan, naročito nakon što mi je saopštila da će njih dvoje postati roditelji - priča biznismen iz Hrvatske.

On otkriva i kako je ženu uhvatio u prevari. - Morena me je varala i pre Čabarkape sa čovekom od 75 godina. On je bio moj gost, a to je ona iskoristila da ga zavede. Nakon toga je na red došao i samozvani kriminalac iz Beograda. Pretio mi je da ja ne smem da dođem u Srbiju. Dobio sam dojavu od prijatelja koji je na visokoj funkciji u policiji iz Beograda da oni traže čoveka koji bi na predstojeće leto mogao da izvrši moje ubistvo da bi nasledio nekretnine. Ja sam istražio i saznao da su u to umešani moja žena i njen ljubavnik. Čabarkapa je lukav, neće da se uvali u probleme, pa nju koristi. Podneo sam zahtev za razvod. Neka im je sa srećom, a od mene neće dobiti to što su namerili - poručuje Curi.

Oglasila se i Morena Ja sam žrtva, slomio mi je vrat i nos Morena Curi je na Fejsbuku objavila otvoreno pismo u kojem je bivšeg muža optužila za nasilje. - Godinama uhođenje, klevete, pretnje, fizičko i psihičko nasilje, maltertiranje slanjem fotografija raznih cura to jest ljubavnica, njihovih guz..a i si.a, snimanjem mobilnim (onda dotični glumi žrrtvu jadnog i dobrog, bira ton i reči, ološ proračunati, a kad ne snima batine i ostalo). Predstavlja me kao agresivnu i ludu. Ja sam žrtva! Skoro su mi slomljeni vrat i nos, blaži potres mozga i modrice. Objavljivanje intimnog sadržaja iz braka, pokušaji podvođenja, neplaćanje nijednog računa. Otimanje imovine. Strah me je za život mene i moje porodice, kao i za imovinu jer preti da će nam sve razbiti i uništiti. Ukoliko nam bude falila dlaka s glave ili mi budu razbijena kola i budemo li napadnuti oružjem ili fizički kao što smo bili, znamo ko je. Njegova familija je poznata po ubistvima, iznudama, kamatarenju, fizičkim okršajima na Malom Lošinju. Iz straha ga nisma prijavila jer nisam drukara, ali dosta terora- poručila je ona

