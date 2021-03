BRENINA SNAJKA OTKRILA TAJNU DOBROG IZGLEDA: Žena mora biti pametna i samouverena! Šminka je samo prečica da IZGLEDAMO BOLJE!

Devojka Viktora Živojinovića i snajka Lepe Brene, Sandra Miljaković, otkrila je tajnu dobrog izgleda.

foto: Instagram

"Prvo šta muškarac primeti kod žene jeste fizički izgled, ali ako ga ona zaista zainteresuje, onda to postaje manje važno. Važnije je ono što traje, sto produbi odnos dvoje ljudi i čini ga čvršćim. Žena mora biti pametna, snažna, samouverena, jer se to na najlepši mogući način odražava na njen izgled. Ljubaznost, pozitivnost, smisao za humor, strast. Budite muškarcima inspiracija. Neverovatno je privlačno biti inspirisan ženom koja ima sopstvene životne strasti i ciljeve koje želi da postigne. Šminka je samo prečica da izgledamo u datom momentu bolje."

Šta Vam je omiljeno od šminke?

"Osobe koje me poznaju privatno, znaju da sam 'poznata' po ajlajneru. Obožavam izvučen crni ajlajner! Uz to nanosim suptilan bronzer na obraze i malo hajlajtera na vrh jagodične kosti. Senke biram u prirodnim, 'nude' tonovima. Takođe, obožavam dobro oblikovane obrve i neutralne usne sa mat ili sjajnim karminom koji odgovara mojoj priodnoj nijansi usana."

foto: Nemanja Nikolić, Instagram

Šta se nalazi u Vašoj kozmetičkoj torbici?

"Teško je da jedan šminker kaže šta se nalazi u njegovoj kozmetičkoj torbici. Ima tu svega i svačega, ali izdvojiću ono bez čega ne mogu. Prva stvar bez koje ne mogu jeste krema ili serum za hidrataciju. Ključ dobrog izgleda šminke jeste nega kože. Pored nege, tu se nalaze proizvodi za konturisanje lica, tečni puder, puder za setovanje kao i koretkor. Ne mogu da funkcionišem ni bez olovke za obrve, maskare i nekog 'nude' karmina. Bez senki za oči mogu jer često bronzer stavljam na iste, ali ako bih morala da biram, to su palete zemljanih tonova. Naravno, neizostavan je i alat, odnosno četkice i bjuti blender."

Kakvu šminku nikada ne biste poneli?

"Šminkanje je moja najveća strast i ljubav prema istoj gajim od detinjstva. Za mene lice predstavlja slikarsko platno. Smatram da 'make up' umetnik ne može da odgovori na ovo pitanje, jer je svaki 'make up' umetnost i sve je nosivo. Ono što svakako ne bih nosila, jeste prejak 'make up' preko dana. Smatram da šminka tokom dana treba da bude pristojna i ne previše intezivna, ali nemam ništa protiv osoba koje se i preko dana jako šminkaju, sve je stvar ukusa."

foto: Instagram

Kurir.rs/Lepa i Srećna/M.M.

BONUS VIDEO:

01:37 Bebi Dol o Evroviziji u Rimu 1991

Kurir