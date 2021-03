UKALJALA JE OBRAZ! ČEKA JE RAZGOVOR SA MNOM! Oglasio se Paulin otac nakon što su ona i Vladimir ozvaničili vezu: Žao mi je Frana!

Paula Hublin je u rijaliti ušla sa svojim tadašnjim dečkom, Franom Pujas, a trenutno se nalazi u odnosu sa Vladimirom Tomovićem, s kojim je danas poljupcem ozvaničila vezu.

Povodom toga, ali i burnog raskida sa Franom, koji se dogodio pre samo nekoliko dana, u kom je došlo i do fizičkog okršaja, oglasio se Paulin otac, Matija Hublin:

Najpre je prokomentarisao novonastalu situaciju i njen ulazak u vezu sa Vladimirom:

- Nisam ispratio, tako da ne znam šta se dešava, ali su mi javili da se polemiše kako ne podržavam Vladimira. To nije istina, ja nigde nisam izjavio ništa o njemu, jer ne poznajem čoveka. On je rijaliti igrač i to svi znaju, to ni on sam ne krije, ali se i Paula u tome dobro snalazi. Od samog početka je pročitala kako se to radi i dan-danas se priče vrte oko nje. Ne podržavam samo ono sa Tomom Panićem, kao ni psovke sa Čorbom, a mislim da je ovo sa Tomovićem obostrana igra. Izaći iz jedne veze i odmah se upustiti u drugu, to samo u filmovima postoji. Sigurno je neki dogovor. Takođe mislim da se Tomović postavio zaštitnički prema njoj, nakon raskida sa Franom. Jer ju je on nazvao "ku*vicom", a uvek posle raskida joj se vraćao, dolazio u krevet. Vladimir se tu postavio zaštitnički - rekao je Paulin otac.

Odmah nakon, osvrnuo se i na njenu pređašnju vezu, kao i raskid sa Franom:

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nikada nisam, niti ću reći bilo šta ružno za tog dečka. Meni je njega iskreno žao. Paula je pokušavala da mu pomogne, ali zar se može pomoći nekome ko sam ne želi tu pomoć? Verujte mi, ona je meni njega predstavila kao prijatelja, koji je radio kao model u Italiji. Nisam znao da je on zapravo bio tamo u zatvoru, niti da je ovisnik. Tek kada su se po novinama počeli pojavljivati kao par, tada sam video da su u vezi. Kad se tada nisam šlogirao. Da sam znao sve to, odmah bih ga izbacio iz kuće, a nju bih zatvorio, a naročito da ju je kasnije i udario. Ne sviđa mi se ni rijaliti koji igra njegova majka van, ako je to istina, ako nisu napumpali fanovi - objasnio je on, a potom završio:

- Nakon izlaska iz rijalitija, Paulu čeka ozbiljan razgovor sa mnom, jer treba izaći čistog obraza, a ona je svoj obraz donekle i ukaljala - rekao je Paulin otac.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink/M.M.

BONUS VIDEO:

01:37 Bebi Dol o Evroviziji u Rimu 1991

Kurir