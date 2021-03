MANUEL CURI RAZMENIO ŽESTOKE PORUKE SA ČABARKAPOM: S njim ga je žena prevarila, prava španska sapunica! (FOTO)

Rat između muža Morene Marjanović Curi, Manuela Curija i Aleksandra Čabarkape bukti i preko društvenih mreža. U prilog tome svedoče prepiske koje nam je suprug bivše učesnice "Parova" ustupio.

U njima se jasno vidi okršaj između žestokog momak iz Kaluđerice i biznismena iz Hrvatske, na kojeg je žena zbog ljubavnika potegla pištolj o čemu smo juče pisali.

Morenin mž Manuel Curi foto: Prinskrin

- Ti ćeš da me služiš da budeš moj barmen. Lični fizioterapeut i da nabaviš veliku lepezu da me hladiš jer to je najrealnije. Ja i ti bi trebali biti dobri drugari. U Zagrebu sam za tri dana, Morena sama kaže niko kao ja, deko - napisao je Čabarkapa.

Curi mu je uzvratio. - Brate, ja nemam vremena da se raspravljam, znaš gde sam bujrum, moja vrata su ti otvorena. A ti ako ne možeš doći ja kad uhvatim vremena ću ti javiti da se vidimo. Laku noć i uživajte - napisao je Manuel.

Čabarkapa se odmah nadovezao ironičnom porukom. - Važi, druže moj, dobar si ti čovek. Uživaj, i ti imaš riba. Reci mi nešto u poverenju o Moreni. Manuel u glavi puko mozak mu curi i tuđe ribe juri. Doneću ti ogledalo. Kad dođem tu daj da ka..m i tu - poručio je on.

Manuel je bio jasan: - Vidimo se brzo u Beogradu, prijatelju. Bivši dečko Ljube Pantović i Aleksandre Subotić ga je upozorio: - U Beograd, verujem, nećeš doći. Kosovo je srce Srbije. Nego reci mi, koja ti ovo C......a ima slonovo uvo. Daj malo nežnosti. Žene su čudo. Koliko si jadan da svima šalješ poruke.

Manuel mu se tada zahvalio što mu je uzeo ženu. - Žene su ku..e, brate. Hvala ti što si me spasio od ove ku..e - navedeno je u prepisci. Ali, Čabarkapa je nastavio da provocira pa je pitao Curija kakva mu je žena u seksu.

- Jel toliko loša, reci mi u poverenju. Super, top - upitao je i počeo da šalje zajedničke slike s Morenom. Curi je zaključio: - Jedino to zna - poručio je Curi.

Ljiljana Stanišić, foto privatna arhiva, Facebook

