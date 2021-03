VUK MOB IZVEO ĆERKU I ŽENU IZ PORODILIŠTA! REPEROVA MAJKA PRESREĆNA: Olja će biti stroga, a on mek kao pamuk! (FOTO)

Reper Vuk Mob i njegova izabranica Olivera Konatar, pre tri dana postali su roditelji, kada je na svet došla njihova ćerka kojoj su dali ime Teona.

Olivera se porodila u "Narodnom frontu", odakle je danas srećna porodica izašla kako bi otišli svojoj kući.

Vuk i Olivera izašli su zajedno sa svojom naslednicom i pozirali pred okupljenim fotografima i novinarima, a osmeh nisu skrivali. Vuk nije mogao da sakrije sreću što je napokon sa svojim devojkama i sve vreme je grlio Olju.

Vukova majka je prokomentarisala ovaj prelepi događaj.

"Doživela sam od prvog sina da dobijem unuče, čekamo od drugoga, za treće ne znam da li ću biti živa. Ja mislim da ću je razmaziti, možda i neću, bila sam stroga prema mojima, ali kažu da se više unučetu posvećuje pažnja nego detetu, imate više vremena", rekla je Nena i dodala:

"Sve je njoj podređeno i sve je zbog nje. Možda će biti svađa između mene i tate. Olja će biti strožija majka, a ovaj je mek kao pamuk. On danima gleda sliku i priča sa njom, on će biti mekušac, obično je tako. Dala sam mu savet da je voli, da je ljubi i da joj se posveti 1000 posto, da zaboravi pređašnji život. Žena i dete, to je najbitnije sad. Moja snaja ima samo da uživa. Vuk je obezbedio ženu koja radi sve, a Olja ima samo da uživa. Sve ću i ja da radim, imam i kolevku kod mene u sobi, kad je ukradem da bude pored mene, a oni malo da se posvete jedno drugom."

