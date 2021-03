RASTIN ADVOKAT IZNEO DETALJE: Reper dobija nanogicu, a otkriveno i kada će moći da napušta svoj dom!

Reper Stefan Đurić Rasta osuđen je juče na 12 meseci kućnog zatvora, na osnovu sporazuma o priznanju krivice za posedovanje droga, a dok bude služio kaznu, reper će moći sat vremena svakog dana da ide slobodno u šetnju.

Advokat je otkrio da će Đurić imati pravo svakoga dana da šeta sat vremena, ali i da napusti svoj stan kako bi otišao na posao i kod lekara. Međutim, kako je objasnio, još se ne zna kada će Rasta početi sa izdržavanjem kazne jer to zavisi od mnogih faktora.

"Rasta je potpisao sporazum koji će uskoro postati pravosnažan i tada će krenuti sa izdržavanjem kazne. Još uvek ne znamo kada će to biti, jer zavisi od mnogih faktora. Može da prođe nekoliko dana ili nekoliko nedelja do trenutka kada mu budu stavili nanogicu", kaže reperov advokat i otkriva sve detalje sporazuma koje je Rasta potpisao sa tužilaštvom.

"Kada se to bude dogodilo, počeće izdržavanje njegove kazne, a to znači da će Rasta godinu dana morati da provede u kućnom zatvoru. Međutim, moći će svakoga dana da šeta sat vremena, a osim toga, svoj stan će moći da napusti ako bude trebalo da ide kod lekara. Osim toga, njemu će biti data mogućnost i da radi, odnosno, moći će neometano i da snima muziku u studiju. Rasta i sada može da šeta slobodno jer mu još uvek nije stavljena nanogica. Tek kada to urade, počeće sa izdržavanjem kazne", rekao je Tufegdžić.

