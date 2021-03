AGONIJA SE NASTAVLJA! MORENIN MUŽ: Ukrala mi je 4.000 evra i vredne stvari da bi ih dala Čabarkapi! (VIDEO)

Morena Marjanović nastavlja da niže skandale i da ratuje sa svojim suprugom Manuelom Curijem.

Ovoga puta starleta iz Hrvatske je u noći između petka i subote provalila u njihovu porodičnu kuću na Malom Lošinju. Bivša učesnica "Parova" se, kako tvrdi njen muž, nakon tri meseca vratila u pododični dom koji je napustila zbog Aleksandra Čabarkape. Kada je videla da su brave zamenjne, ona je razbila staklo i ušla u kuću. U prilog tome svedoči snimak koji nam je Curi dostavio.

Morena razbila staklo da udje u stan foto: Prinstcreen

- Moja supruga koja je u Bosni pokušala da me ubije otišla je korak dalje i provalila u kuću. Pokrala mi je sve stvari, parfeme, papire od firme i 4.000 evra. Dok je ona vršila razbojništvo, policija je to sve nemo posmatrala. Za ovo će i policija i ona debelo da odgovaraju. Sve je razvaljeno, polomljeno. To je strašno šta se dogodilo. Čak se i posekla dok je kroz prozor ulazila u kuću. Dok je ona vršila razbojništvo, ja sam bio u pritvoru jer me njena majka lažno prijavila za pretnje. Policija je naparvila ozbiljan propust i sa svojim advokatima sam pokrenuo proces protiv njih i Morene - kaže Curi.

foto: Prinstcreen

On je objasnio zbog čega je promenio brave na zajedničkoj kući.

- Bio sam prinuđen jer sam se uplašio za svoju bezbednost. Kada sam saznao da me vara sa takozvanim krimilacem uplašio sam se za imovinu, novac i sve vredne stvari koje imam. Raspitao sam se kakvom čoveku se radi, a moja supruga nema pameti ili je pod uticajem tog čoveka, pa je provalila u našu kuću i pokrala sve. Sve je uzela da bi njemu dala - tvrdi on.

foto: Privatna Arhiva Kurir

Sa druge strane, Morena tvrdi da njen muž laže.

- Sve što vam je taj čovek ispričao je notorna laž. Ja sam dobra supruga koja je godinam trpela nasilje, prevare i maltertiranje. Ja nisam provalila, već sam bila prinuđena da uđem u svoju kuću na taj način jer je on zamenio brave. To nije smeo da uradi jer je nekrenina moja 1/1. Mesec dana nisam bila u Lošinju, a on je brže bolje to iskoristio da zameni brave. Došla sam samo po svoje stvari, koje nisu bile unutra. Policija mi je svedok jer imam papir da je kuća moja. Nikada mu nisam pretila ubistvom i držala sam suzavac u Bosni, a ne oružje - kaže Morena.

Manuel Curi, Morenin muž foto: Prinskrin

O Čabarkapi je bila kratka.

- On je veliki čovek i mangup. Mom mužu nikada nije pretio niti ga on zanima u životu. Mog muža ne bi trebalo da zanima moj ljubavni život, s obzirom na to šta mi je sve radio tokom našeg braka. Ja sam podnela zahtev za razvod. Manuel je manipulator, ali i ja imam dokaze za sve što pričam. Ništa ja nisam ukrala, ni odnela i za to mi je policija svedok - zaključuje Morena.

Ljiljana Stanišić

