SLAVLJE U DOMU RAŽNATOVIĆA! Bogdana danas proslavlja 25. rođendan, čestitke samo PLJUŠTE: Volimo te, SNAJKA NAJLEPŠA! (FOTO)

Bogdana Ražnatović, supruga Veljka Ražnatovića, danas proslavlja svoj 25. rođendan.

Tim povodom su joj čestitke samo pristizale, a na Instagramu su se oglasili i njeni najmiliji.

Ceca Ražnatović je objavila fotografiju, pa snajki čestitala rođendan:

"Volimo te. Srećan rođendan", napisala je Ceca.

foto: Printscreen

Pored Ceca, na Instagramu se oglasila i Anastasija Ražnatović koja je Bogdani poželela srećan rođendan:

foto: Printscreen

- Srećan rođendan snajka najlepša. Volimo te - dodala je Anastasija, dok je sestra Bojana objavila Bogdaninu fotografiju i napisala:

"Moj rođendanko, volim te".

foto: Printscreen

Pored Bojane, oglasila se i najstarija Rodićka, Nataša, koja je sestri takođe čestitala rođendan putem Instagrama.

foto: Printscreen

Podsetimo, Bogdana i Veljko postali su roditelji 3. juna. Nedavno je Ražnatović govorio o porodičnim odnosima i istakao da mu je tetka Lidija Ocokoljić važna koliko i majka:

- Ja imam dve majke: moju biološku Svetlanu i Lidiju. One sve o meni znaju. Dogodi se da se ne složimo oko nečega, pa se i posvađamo, ali živi smo ljudi, to je normalno. Svađam se ja sa svima, ali to je normalno. Mi smo porodica, pa imamo sukob mišljenja. To nisu velike svađe da posle ne razgovaramo, već se samo oko nekih tema ne slažemo - rekao je on.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:05 OSVANUO PRVI SNIMAK VUKA MOBA SA ĆERKOM U NARUČJU! Reper stavio Teonu na grudi, prizor je raznežio MNOGE: Uživa u ulozi OCA!

Kurir