GLUMICA ZAHTEVALA OD CVIJE DA JOJ POKAŽE TETOVAŽU! Počela da ga skida usred emisije, reper POCRVENEO: Ju, kakvi su ti ovo lanci?!

Stefan Cvijović Cvija je pričao o tome zašto je uradio tetovažu preko celih leđa, a glumica Zinaida Dedakin je tražila odmah da vidi kako to izgleda i skočila!

- Pa šta ako ja tebe ne vidim nikad golog? Znači ne mogu nikad to da vidim? Daj da vidim! - rekla je Zinaida, ustala i otišla do Cvije kada mu je podigla duks kako bi videla njegovu tetovažu.

- Ju sine, kakvi su ti ovo lanci?! - šokirana je bila ona.

- Ima tu svega. Malo sam pocrveneo - rekao je Cvija u emisiji "Magazin In".

- Nisi navikao da te skida zrela žena - dodala je Sanja.

foto: Printscreen/Magazin In

Glumica Zinaida Dedakin pričala je o muško-ženskim odnosima i koliko su zapravo muškarci i žene drugačiji ili slični.

Glumica je oduševila je sve u studiju svojom tezom.

"Ja stvarno ne znam šta oni (muškarci) hoće, misle, ali ono što sam shvatila, da ne pričam o ženama i muškarcima, svi smo posebni, ali kada je moj slučaj u pitanju, to je taj kukavni ego, on je potreban kada prelazimo ulicu, za te neke stvari, ali napraviti dogovor sa egom. Da kaže druga strana "Dobar dan, ja sam partner ove divote", to kad se napravi dogovor, onda te ljubavi imaju dobar most", rekla je Zinaida.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/M.M.

Kurir