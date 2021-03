PROGOVORIO BRAT VLADIMIRA TOMOVIĆA! Vladan iskreno o novoj vezi svog brata, POMIRENJU sa Minom i Kristijanom: Paula ima GREŠKE!

Vladimir Tomović se ponovo nalazi u centru mnogih dešavanja u "Zadruzi". Ulazak u vezu sa Paulom Hublin podelio je Belu kuću na pola, kao i komplikovan odnos sa Minom Vrbaški, koji traje još od "Zadruge 2".

Osim ovoga, Vladimir se često nalazi i u žestokim sukobima sa zadrugarima zbog toga što iznosi svoje iskreno mišljenje, a trenutno najveće okršaje ima sa Tarom Simov i Nenadom Aleksićem Ša, kao i sa Lepim Mićom, sa kojim je obnovio rat iz "Zadruge 3". Na iznenađenje mnogih, Vladimiru je trenutno jedna od najbližih osoba u Beloj kući Kristijan Golubović, sa kojim je vodio žestoke ratove na početku "Zadruge 4".

foto: screenshot

Sada se oglasio i njegov rođen brat Vladan koji je ispričao šta misli o skorašnjim preokretima i dešavanjima na imanju.

Vladan je na početku rekao šta misli o novoj izabranici svoga brata - Pauli.

- O Pauli imam okej mišljenje. Ima par grešaka u rijalitiju, koje sebi kao žensko nije smela da dozvoli, ali ipak mislim da je dobra cura. Što se tiče njenog i Vladimirovog odnosa, za sada su mi super. Iskreno, meni je najbitnije da on bude nasmejan i srećan - istakao je Vladan.

Mina je inače nominovana za izbacivanje ove nedelje zajedno sa Lazarom Čolićem Zolom, a Vladan je na ovo imao zanimljiv komentar.

- On nikada neće njoj verovati zbog svega što se izdešavalo u prošlosti. Ali bolje je i da komuniciraju, nego da se svađaju - rekao je Tomovićev brat, koji je zatim dodao:

- Voleo bih da Zola ostane do samog kraja, jer je on jedan od retkih koji misli mom bratu dobro - istakao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

Vladimir je jedan od retkih zadrugara koji od samog početka prisnog odnosa Tare i Ša iznosi svoje iskreno mišljenje o njima, zbog čega se često nalazio u brutalnim okršajima sa reperom.

- Šta da kažem o sukobima sa Tarom i Ša, osim da je Vladimir za sve u pravu - poručio je Vladan, koji je prokomentarisao i obnovljeni rat sa Lepim Mićom:

- Sukob sa Lepim Mićom je morao da se desi. Mića non-stop provlači Vladimira u negativnom kontekstu i mislim da je ovakav njihov odnos najbolji - dodao je on.

Sa druge strane, Vladanu je drago što je njegov brat uspeo da izgladi odnos sa Kristijanom Golubovićem.

- Voleo bih da ovako ostane do kraja. Ovakav odnos im odgovara. Video sam juče da je Kristijan zaplakao i izvinio se Vladimiru. Mislim da on ima dušu, ali moraju i oni svi tamo da se igraju, jer bez toga ne bi bilo zanimljivo - zaključio je Vladan.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Pink/M.M.

BONUS VIDEO:

00:05 OSVANUO PRVI SNIMAK VUKA MOBA SA ĆERKOM U NARUČJU! Reper stavio Teonu na grudi, prizor je raznežio MNOGE: Uživa u ulozi OCA!

Kurir