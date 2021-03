TOLIKO EMOCIJA DA JE TO STRAŠNO: Aca Lukas posle gledanja Dare iz Jasenovca ne može da dođe sebi! Potresle ga scene STRADANJA

Film "Dara iz Jasenovca" potresao je ceo region. Iako je emitovan pre više od mesec dana, o pojedinim scenama ne prestaje da se priča.

Na jezivo iskustvo naših predaka nije ostao ravnodušan ni pevač Aca Lukas koji je otkrio koliko emotivno je doživeo ovo filmsko ostvarenje.

"Film je fenomenalan i takve stvari o istoriji treba da se pogledaju. Ne treba toliko da se politizuju, tamo gde jesu, to je istorija i nešto što se desilo, a jedna jedina primedba o filmu je količina utrošenog vremena na snimanje tog filma i količina novca koji je uložen. Za jedan takav datum treba mnogo više para i vremena. S obzirom na važnost datuma mora da izgleda spektakularnije ako hoćemo da dokažemo da je zaista bilo 700, 800 hiljada žrtava. Ovaj film to ne pokazuje. On pokazuje brutalnost ustaških komandatana, ali ne i brojnost i masovnost koliko je taj Jasenovac stvarno bio veliki, a to je samo stvar produkcije", smatra pevač. On je Daru uporedio sa filmom koji opisuje još jedan krupan istorijski događaj.

"To isto mogu da kažem i za film "Boj na Kosovu", koji je jedan od najvažnijih fimova u istoriji Srbije koji je snimljen sa 20 konjanika i 30 statista vojnika, a takve filmova režira Akira Kurosava sa 100.000 statista. Tako se snimaju filmovi koji se vezuju za važne istorijske datume", priča Lukas i otkriva koliko ga je sve ovo potreslo dok je gledao.

Budući da su akteri ovog ostvarenja i maloletna deca, a Lukas je i te kako vezan za svoju ćerku Viktoriju, pojedine scene pakla koje su preživela tadašnja omladina su mu veoma teško pale i doživeo ih je vrlo emotivno.

"Dara iz Jasenovca" je, inače, sjajan film. Ova devojčica je odglumila fenomenalno i baš je za naziv Dara iz Jasenovca i u tom smislu nema nijedan minus. Nisu mogli bolju glumicu da izaberu. Toliko emocija izaziva da je to strašno. Kako godine prolaze kad gledam tako neke scene, promenim kanal dok ne prođe. Jednostavno, ne mogu da podnesem te užase, naročito kad je reč o maloj deci, a još od kad sam dobio Viktoriju naročito ne mogu", zaključio je Lukas.

