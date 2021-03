ONO ŠTO JE ŠA URADIO JE KATASTROFA: Vuk Mob upozoravao repera, progovorio o rijaliti paru, ali i šta već planira za ĆERKU!

Nakon što je bivši zadrugar, reperVuk Mob postao tata, njegova mezimica je juče stigla kući.

Reper je otkrio prve utiske roditeljstva.

"Slavio sam tri dana, ali kod kuće u krugu najbližih prijatelja i porodice. Olja je malo umorna, nije spavala celu noć, odvojili smo se u dve smene, ja preko dana pazim bebu, Olja uveče. Na slikama mi je delovala mnogo veće, kad sam je uzeo plašio sam se da je držim. Ali hvala Bogu navikao sam se, gledam kako je mama hrani, presvlači, hoću da naučim da menjam pelene. To je moje prvo dete, imam osećaj kao da je tu poired mene već godinu dana, umor bih za nju istog trenutka", priča reper.

"Olja i ja smo bili na video-četu non-stop, sad su kod kuće, nigde ih ne puštam. Liči mi na Olju, malo na mene i mog mlađeg brata. Što se tiče imena rat se vodio mesecima. Hteo sam da se zove Selena, Lucia, a Olja je htela nešto uobičajeno. Na kraju smo izabrali 4 imena i izglasana je Teona", kaže Vuk.

"Do četvrte godine hoću da uči klavir, engleski jezik, da se obrazuje, ako Bog da sutra da ode u Ameriku na koledž, ja ću joj biti podrška svakako", priča pevač.

Budući da je svedočio odnosu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, on otkriva da se čuo sa njegovom suprugom Ivanom i kako gleda na njihovu situaciju generalno.

"Meni je to katastrofa, ja sam ga upozoravao, a on je mislio da mu želim zlo. Ovo što je uradio je loše, ne znam osobu koja ga nije osudila. Situacija je loša po njega i njegovu ženu, žao mi je ali sam je birao. Svako svoju sudbinu kuje, ne mogu ja nikom da govorim šta da radi. Ne poznajme Ivanu, video sam je jednom, pisao sam joj kad sam izašao, rekao sam joj da je voli. Napisala mi je da joj to puno znači i čestitala mi je što sam se dobro pokazao", ispričao je reper u "Premijeri".

