TO NEKA RADI SA SVOJOM ŽENOM ILI NEKOM SVOJOM KONKUBINOM! Tarina majka RAZVEZALA JEZIK: Opelela po reperu, a onda spomenula Mateju

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša mesecima unazad su glavna tema javnosti. Novopečeni par iz ''Zadruge 4'' svojim odnosom ne prestaje da intrigira javnost. Svoj stav iznela je i Miroslava, Tarina majka.

Miroslava se osvrnula na novopečenog 'zeta', njihov odnos, njegovu ženu, ali i na Mateju, Tarinog bivšeg dečka iz ''Zadruge 3''.

foto: Printscreen

- On mora da manipuliše i manevriše jer je u braku. Ša pokazuje ljubomoru. Neke stvari odglumi, namazan je, to je geto fazon. Ja ne želim da mi dete preplače svaki dan sa njim. To što vrda verovatno mora. Ko hoće da se razvede ide na ročište, nema veze što je u rijalitiju. Njegova porodica je izrazila animozitet prema mom detetu. Njegovu ženu neću da komentarišem - započela je Miroslava.

- Nije bio srećan, čim traži ventil. Sve što se dogodi, što nije toksično, ja ću da podržim. Neću okrenuti leđa detetu i njenom izboru. Vidim da ona ustane lepa ispred novinara, posle plače, tu nešto ne pije vodu. Tražila da mu pošaljem čizkejk. Ja ću da mu donesem lično ili ću napraviti od njega cizkejk. Smatram da Tara treba da se odvoji u reghab na par dana, da se odmara, da jede redovno jer nije sreća biti samo u suzama - dodaje ona.

- Razvode se ljudi sa po petoro dece, boli, nije lako, ali mi žene sečemo brže nego mušklarci. Neću da dozvolim da Tara bude kolateralna šteta. Prošli put Mateja, sad vlasnik Beograda... Ja sam vlasnik mog deteta i stara Beograđanka - priča Miroslava.

foto: Printscreen

Osvrnula se i na Matejinu izjavu da bi samog sebe iz ''Zadruge 3'' išamarao danas.

- Mnogi bi ga išamarali, iz Zadruge 3, ali ja neću o njemu reći ništa loše... Kad se devojka zacopa ne zna gde odu oči. Tara je dete u duši. Stalno plače... Moja zadnja rečenica bi bila da teba da se odvoji baš zbog tih njegovih ispada, psovanja, vređanja, stiskanja za vilicu... To su neke stvari koje prelaze granicu to nek radi sa svojom ženom ili nekom od svojih konkubina koje su prošle do sada. Žao mi je, negde je nesretan, ali to ne znači da je moje dete poligon za iživljavanje.

- Nenad igra dvostruku igru, teško je da proseče, znam, ali ne volim neraščišćene situacije. Nemam ja ništa protiv njega, niti njegovih godina, ni protiv porodice, ni protiv žene... Oprostila je 25 prevara, ja to nikad ne bih sebi dozvolila. A Mateju treba da bude sramota, ne treba da se oglašava - zaključila je Tarina mama Miroslava.

foto: Printscreen/Zadruga

