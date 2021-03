KARAMELA SE POTRESNIM REČIMA PRISETIO KSENIJE PAJČIN: Taj dan će ostati večito urezan! A onda otkrio kako se oseća NAKON INFARKTA

Voditelj i imitator Goran Stojićević Karamela se prisetio pokojne Ksenije Pajčin, a onda je otkrio kako se oseća nakon infarkta.

Koja ti je poznata ličnost donela najviše novca kad su u pitanju imitacije?

- Bilo je lepo vreme kad sam radio imitacije. Najviše je tu bila Ceca, Zorica Brunclik, Dara Bubamara. Dve turneje sam radio sa Cecom, sa Nadom Topčagić, te turneje su bile ludilo. Sjajno vreme je bilo, drugačije je bilo, svi smo se družili, nije više to vreme, ljudi tako ne gledaju na prijateljstvo, kao što je bilo

Koju poznatu ličnost si hteo da odglumiš, a da ti neko nije dozvolio?

- Uvek sam imao kočnicu, gledao sam da ne preteram. Moraš da imaš određenu dozu, da imaš ručnu. Nisam smeo samo Miru Marković. Bio je problem sa Draganom, njoj se to nije tada dopalo, ali se nije naljutila u toj meri, možda sam malo preterivao kad je Dragana u pitanju. Mnogi su mi bili podrška, Vesna Zmijanac, ona mi je poklanjala kostime - istakao je Goran.

Nedavno je bio rođendan Ksenije Pajčin, a pomen je 16. marta, a on kao njen blizak prijatelj redovno izlazi na groblje.

- Često ja idem na groblje. Kad mi padne na pamet ja odem, Ksenija je bila kvalitetna osoba. Dobar prijatelj. Taj dan će meni ostati večito urezan, bez obzira što je i mom bratu rođenom tad, pamtiću tu nesreću do kraja života. Njena majka je dobro, čujemo se, žena jednostavno ne želi da priča ništa za medije. To je jako teško, to ne treba pitati, šta bi ona i mogla da izjavi, ta bol ne može da se opiše. Oni se ispred mene nikada nisu svađali, šta se desilo ja zaista ne znam. Kseniju smo izgubili. Osobu koja je bila savršena. Imala je samopouzdanje - priča Karamela.

Nedavno je bio hospitalizovan, imao je dosta muka, zbog infarkta.

- Desilo se da sam imao zakrčenje krvih sudova, infarkt. Ja sam osetio da me želudac boli. Supruga je otišla da kupi lek, i ništa mi nije pomoglo. Sada sam okej. Ja sam hiperaktivan - rekao je Goran u emisiji "Premijera-vikend specijal".

