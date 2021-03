JOŠ IMA UPALU PLUĆA, A TU SU I GODINE, NADAMO SE NAJBOLJEM! Oglasila se pevačeva supruga, otkrila u kakvom STANJU je sada Tozovac

Pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac je već deset dana na bolničkom lečenju KBC „Dragiše Mišović” zbog korona virusa i upale pluća.

Njegova supruga Emilija Mima otkrila je sada da se svakodnevno čuje sa mužem i da zdravstveno stanje pevača ide nabolje.

Osim toga, Emilija nam je rekla da Tozvac čeka skener pluća koji će zapravo pokazati kakva je situacija.

- Stanje ide nabolje, parametri opadaju, nadamo se da će sve biti kako valja. Te informacije i ja dobijam od lekara. Veoma je bitno da svi ti parametri koji su visoki, treba da padaju na neki niži nivo. I dalje ima upalu pluća. I meni što doktori kažu, oni su na izmaku snage, govore to stručno, ja nisam lekar - priča ona i dodaje:

foto: Damir Dervišagić

- Niko ne može kod njega da uđe, odnesemo neke stvarčice, ostavimo na prijemu i to je sve. Ono što je najbitnije njegovo stanje ide na bolje. Polako se stabilizuje, on ima godine, to će malo da potraje, ali nadamo se da će sve biti dobro. Mi smo svakodnevno u kontaktu, on ima promenjen bioritam, preko dana spava, a noću vileni. Onda on mene zove oko tri, četiri sata ujutru, pa mi popričamo. Često je problem i neko šuštanje u tamo tim prostorijama, stalno zuje ti aparati, i ona vičemo nas dvoje kao ludi. On meni uvek kaže: „Hajde pitaj ove kad ću kući”, a ja mu kažem da ne može kući dok mu se ne stabilizuje upala pluća. On do skoro nije imao nikoga u sobi, sada mu je došao jedan čovek, ali po tom zujanju čujem da je to neko pod većim kiseonikom. Mada opet bolje da ima nekoga, nego da je sam. Lekari ga lepo tretiraju, nemam reči. Nije bitno to što je on Tozovac, to je pacijent, svaka im čast. Od moje ćerke koleginica radi na tom odeljenju, ona za vreme radnog vremena, jednom ili dva puta stigne da ga obiđe. Njima su svi pacijenti podjednako bitni, i skidam im kapu zbog toga.

Emilija Tozovac ističe da priželjkuje povratak svog supruga kako bi ga negovala, a potom za njih dvoje sledi odmor i odlazak u banju.

– Biće bolje. Ja bih volela i da ga zadrže tamo i da mi se vrati siguran i stabilan. Oni će mu danas ili sutra uraditi skener plućnog krila, a nakon toga će da odluče kada će ga pustiti. Kada je već tamo, bolje da se sve uradi, da se ti parametri dovedu na idealne mere i onda nam kod kuće predstoji negovanje, čuvanje i posle ćemo da vidimo u koju ćemo Banju ići – rekla je Emilija.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/I.B/24sedam

BONUS VIDEO:

00:39 OVAKO SE SLAVILO KOD TOZOVCA! Pevač tvrdi da se nije OŽENIO, a sada isplivao snimak VESELJA!

Kurir