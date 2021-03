CRNA MORENA, ŠTA TO RADIŠ? Manuel optužuje suparnika iz Kaluđerice: Čabarkapa podvodi moju ženu dedama za 4.000 evra

Agonija u porodici Morene Marjanović Curi i njenog muža Manuela Curija i dalje se nastavlja.

Ovoga puta, biznismen iz Hrvatske kaže da njegovu ženu podvodi ljubavnik Aleksandar Čabarkapa, uglavnom starijim ljudima. Ali to nije sve! On nam je dostavio i snimak kako njegova žena uživa sa javnosti nepoznatim čovekom za kojeg tvrdi da je visoki funkcioner iz Mađarske, koji je prošlog leta bio njihov gost.

Curi je krišom snimio Morenu kako na terasi porodične kuće na Malom Lošinju zadovoljava njihovog gosta. Na videu se jasno vidi kako je bivša učesnica "Parova" u naručju čoveka koji nije njen muž, i kako mu stavlja grudi na lice, igra u krilu i smeje se.

- Takvih snimaka imam koliko želite. Ona se pravi svetica, a vidite šta sve radi. To je majka koja se vaćari sa dedom od 70 godina. Čovek nam došao u goste i evo kako ga je počastila kad sam ja otišao na spavanje. A ovaj drugi joj je uplatio 4.000 evra na račun za seks. To je bilo pre mesec i po dana, a Čabarkapa je vozio na seks. Eto, Austrijanac letos bio tu po Hrvatskoj sa jahtom, upoznali se i tada dogovorili i sad je bila po dogovoru u Beču - tvrdi Curi.

Morena je, sa druge strane, poludela kada je čula šta njen muž iznosi u javmost.

- Ja nisam ološ i lutka na naduvavanje. Ja imam mozak, svoje škole, karakter. Neka šalje šta hoće, to govori o njemu kakav je loš čovek i loš otac. Ja znam ko sam i iz kakve porodice potičem. Da sam ološ i kurva ne bih završila tolike škole i imala tolike titule i bila akademski građanin ovog grada i države, nego bi se bavila drugim stvarima.

Samo oni jadnici, kokošari, moraju da se bave nelegalnim stvarima, klevetama, otimanja, uhođenjem čak i blaćenja osobe koja im je rodila dete jer nemaju predispozicije da se bave nečim finim, kulturnim. Nije bitno šta se govori, već ko govori - poručuje ona.

Morena i njen ljubavnik Cabarkapa foto: Privatna Arhiva

O ljubavniku: Čabarkapa je muškarčina, a ne klošarčina kao Manuel

Morena Marjanović tvrdi da je njen ljubavnik Aleksandar Čabarkapa pravi muškarčina.

- Čabarkapa sam zarađuje za svoj hleb. On je mangup i prava muškarčina. Čabarkapa me nikada nije podvodio. Klošarčina neka prestane da se reklamira da dobije na rejtingu preko Čabarkape i mene. Čabarkapa se ne skriva pod suknjom svojih žena. Ko je mene podvodio i da li me je podvodio će se sve dokazati na sudu.