TOPALKO JE IMAO 19 GODINA KAD JE UPOZNAO VESNU, ČAK SU I RASKIDALI: Pevač ispričao kako je saznao da je TRUDNA! HIT!

Milan Topalović Topalko više od dvadeset godina je u srećnom braku sa suprugom Vesnom, sa kojom ima ćerku Helenu.

Imao je samo 19 godina kada je upoznao svoju sadašnju suprugu, a spojio ih je isti bend.

"Bend čiji je član bila i Vesna, pozvao me je da idemo u Nikšić da pevam sa njima. U to vreme je bilo rizično ići tamo. Prethodnog pevača su pretukli, ali ja sam pristao pod uslovom da mi plate. Kada sam je upoznao, delovala mi je prilično zatvoreno za ljude koje prvi put vidi. Naročito prema meni. Sedeli smo zajedno, niti je htela da priča sa mnom, niti da me pogleda, ništa", prisetio se Topalko, pa objasnio kako je morao da dokaže da je "normalan" momak da bi stupio u komunikaciju sa njom, ali je bilo teško jer su je kolege iz benda stalno čuvale i motrile na nju.

"Ona nije želela da bend zna, a oni su uporni bili da je ispraćaju svake večeri do sobe, i onda muke. Viđali smo se preko dana neko vreme, a kada smo počeli da se zabavljamo, kolegama iz benda nije bilo pravo", ispričao je Topalko.

Ubrzo je usledio raskid, na koji su Vesnu nagovorili momci iz benda, a posle toga se nisu čuli više od pola godine. Potom, kada su se ponovo sreli, dogovorili su se da rade zajedno i više se nisu razdvajali.

Pevač je ispričao i zanimljiv detalj o tome kako je saznao da je Vesna u drugom stanju. Na jednom nastupu je primetio da je slaba i da jedva peva pa joj je, onako iznervirano, rekao da ide u sobu ako se ne oseća dobro.

"Pa, možda sam trudna!", odbrusila mu je tada.

"Jesi li trudna ili si možda trudna?", pitao ju je on, nakon čega mu je priznala da jeste.

"Trudna, trudna, ali dobro, moramo da radimo", sa osmehom joj je rekao.

Ubrzo nakon saznanja da će dobiti bebu, venčali su se u prisustvu uže rodbine, kako bi bili u braku pre nego što se dete rodi. Tada su samo potpisali sklapanje braka, a pravo venčanje dogodilo se na praznik Mladenci, kada je Helena imala sedam meseci.

U srećnom braku su i dan danas, a pevač je istakao da je već na početku znao da je Vesna ona prava i da je rođenje Helene samo učvrstilo njihvu vezu.

