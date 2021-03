JANA SLAVI 47. ROĐENDAN I UŽIVA MEĐU PALMAMA! Pevačica otišla u toplije krajeve, pa pokazala kako provodi svoj dan! (VIDEO)

Jana Todorović napunila je 47 godina i na Instagramu podelila kako uživa za svoj poseban dan.

Pevačica rođendan slavi u Egiptu, a na društvenim mrežama pokazala je luksuz. Jana trenutno uživa u toplijim krajevima, a mnoge kolege i prijatelji čestitali su joj rođendan.

"Moj je rođendan", napisala je Jana i snimala bazen i palme.

Podsetimo, Jana je nedavno govorila i o tome kako je upoznala svg supruga.

"Ivan i ja smo se upoznali pre tačno 23 godine, dole na Kosovu, gde sam ja i živela i pevala. On je došao da me čuje jer mu je trebala muzika i naravno radna pevačica za restoran koji je otvarao u Minhenu. Čim me je čuo na prve neke taktove, na prvu pesmu je reagovao. Posle dva sata je prišao i rekao: 'Ti ćeš biti moja ili ničija'. Tako je izgledao naš prvi susret i pored toga, ja sam imala vezu, što bih sad krila", rekla je Jana u emisiji "Magazin IN" nedavno.

