GUBITAK NEKOG MOG, BOL JAČI OD SUZA: Severina se na mrežama oprostila od drage osobe, oseća veliku prazninu (VIDEO)

POGODILO JE DO SRŽI

Pevačica Severina Kojić oprostila se na društvenim mrežama od svog bliskog prijatelja, reditelja rasvete Renoa Rasoa, koji je preminuo.

Severina je sa njim sarađivala, te je odlučila da mu posveti veoma emotivnu poruku, koju je objavila uz njegovu fotografiju na Instagramu.

foto: Ana Pauković

"Znate ono svetlo što me obasjavalo na bini, svetlo prekrasnog spektra boja... Moj Reno me bojao tim svetlima i svojom duhovitošću već 15. godina je... Rasveta je kao čovek; ponekad si sjajan, ponekad zbog kontra svetla se vidi samo obris, crvena je strastvena, plava melanholična, žuta je sunčana, narandžasta radosna... sve te boje je nosio u sebi. Njegova je rasveta bila nasmejana, bio je najbolji majstor rasvete, ali više od toga - bio je predivan čovek i prijatelj. Grlio me nakon svakog koncerta i komentarisao iste... Crnu nikad nije upalio... Nije bila uopšte njegov stil... Ali za moj bend i mene, više nema našeg čarobnjaka da nas prošara svojim bojama...", navela je ona i dodala:

"Velika praznina... Bol jači od suza... Gubitak nekog mog... Juče je upalio crnu... Prvi put... Valjda da vidi kako izgleda... Ali, od gore kad nas ponovo obasja naš Reno, kad ponovo stanemo na binu, sviraćemo majstore i dalje u tvojim bojama. Počivao u svetlu... i miru. Volim te."

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir