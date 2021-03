STVARNO VIŠE NE ZNAM GDE ON IDE I ŠTA RADI! Darkova verenica oglasila se nakon KORONA ŽURKE, Marina pobesnela kad je ČULA!

Pevač Darko Lazić zatečen je sinoć na jednoj korona žurki u Beogradu koju je razbila komunalna policija.

Lazić je ponovo prekršio mere. Naime, komunalna policija zatekla je oko 25 godistiju u objektu koji su usred pandemije lumpovali i veselili se, nakon čega su svi prisutni legitimisani.

foto: Printscreen

Tim povodom oglasila se njegova verenica Marina Gagić, koja tvrdi da ne zna ništa o tome gde je Darko sinoć nastupao.

foto: Printscreen

- Uspavljujem bebu, novinari su počeli da me zovu. Ne znam koja žurka je u pitanju i gde je to Darko bio... Stvarno ni ja ne znam gde je on više ni sta radi... Nije kod kuće sad.. Ne znam šta se dešava, probaću sad da ga pozovem - rekla je ona vrlo uznemireno.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/S.telegraf

BONUS VIDEO:

01:37 PRETUŽNO! ČUJU SE SAMO SUZE U STUDIJU: Šabanov prijatelj OPISAO POTRESNE momente nakon tragedije! Svi zanemeli (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir