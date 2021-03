DARKO LAZIĆ SE BAHATIO NA KORONA ŽURKI PA SE PRAVDA ZA KURIR: Svi pevaju i rade, a samo mene prozivate!

Pevač Darko Lazić po ko zna koji put je prekršio mere kriznog štaba, pa je pre u ponedeljak naveče zatečen na jednoj korona žurki u Beogradu. Pevač se oglasio za Kurir i rekao da se ne oseća krivim.

- Nemam komentar, ovde sam ja za sve kriv izgleda. Poštovao sam mere, ovde svi pevaju i rade, a samo mene prozivate - kratko je prokomentarisao iznervirani Lazić za Kurir.

Podsetimo, komunalna policija je po prijavi građana zatekla oko 25 gostiju u objektu, koji su usred pandemije koronavirusa lumpovali i slušali muziku uživo kršeći sve propisane mere. Svi gosti su legitimisani, a protiv pravnog lica podnete su prijave po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Ono što je najskandaloznije u svemu ovome je da je sličan prekršaj, Lazić napravio pre manje od nedelju dana, kada je u jednoj kući, u mestu Dublje kod Bogatića, pevao u pratnji svog benda, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, tu je bilo oko 20 ljudi. Tada su gosti privatne proslave, snimke kačili na društvene mreže i na taj način se saznalo da Lazić usred pandemije peva i krši propisane mere.

Nešto ranije, oglasila se i njegova verenica Marina Gagić, koja je tvrdila da ne zna gde je Darko bio.

- Uspavljujem bebu, novinari su počeli da me zovu. Ne znam koja žurka je u pitanju i gde je to Darko bio. Stvarno ni ja ne znam, gde je on više, ni šta radi. Nije kod kuće sad. Ne znam šta se dešava, probaću sad da ga pozovem - rekla je uznemirena Marina za medije.

Prema saznanjima Kurira, Lazić je u prethodnom periodu često nastupao na privatnim zabavama, uglavnom na teritoriji Mačve, gde je zabavljao goste po kućama i vikendicama.

