Slavko Beleslin i Bojan Ivković poručuju: “Dobro došli u STUDIO!”

Oni su domaćini Studija- dočekuju regionalne muzičke zvezde i omogućavaju da ih upoznamo na nove načine- kroz teme, o kojima ranije nisu imali prilike da govore ali i kroz pesme, koje će renomirani muzičari izvoditi u ovoj emsiji.

foto: Đorđe Barudžija

Poznata TV lica, Slavko Beleslin i Bojan Ivković, biće voditelji nove muzičke emisije “Studio” koju ćemo moći da pratimo od 20. marta, subotom od devet uveče na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

foto: Đorđe Barudžija

Multimedijalni muzički spektakl, produkcija koja pomera granice, 360 stepeni LED ekrana-

14 emisija, više od 50 gostiju- to je ukratko opis muzičke emisije “Studio”, čiji početak emitovanja sa nestrpljenjem isčekuju i muzičari i auditorijum, željni inovativnih i kvalitetnih muzičkih šou programa.

Voditelji emisije “Studio” poveravaju da jedva čekaju početak emitovanja kada ćemo videti, čuti i doživeti sve ono o čemu se govorilo ovih nekoliko sedmica, u mnogobrojnim medijskim najavama ovog novog TV formata.

foto: Đorđe Barudžija

Obojica su saglasni da se radi o televizijskom projektu koji je jedinstven na našim prostorima.

Beleslin ističe da je ono što razlikuje “Studio” od svih dosadašnjih muzičkih emisija pre svega ideja: „ Jedna velika i nova ideja- da se urade prearanžmani starih, dobrih, omiljenih pesama, i da ih ponovo čujemo- prvi put... Sada mi je potpuno jasno zašto ovo niko do sada nije uradio - zato što je velika, savremena i agilna produkcija neophodna za ceo taj posao, tako izazovan i zahtevan poduhvat.... da to je čak i za televizije na kojima sam ja ranije radio- potpuno nezamislivo. Još nešto razlikuje “Studio” od do sada viđenog- to su fenomenalni scenski efekti, nešto zaista impresivno. Nisam to do sada video. Čak su nam i izvođači (a radi se, znate već- o najvećim muzičkim imenima)- govorili na snimanjima da su i oni takođe oduševljeni tim atraktivnim i inovativnim scenskim mogućnostima.“

foto: Đorđe Barudžija

Muzički šou “Studio” produkcijski je u rangu najvećih svetskih TV programa te vrste, a potpisuje ga Skymusic - produkcijska kuća koja stoji iza festivala Exit, Beer Fest, Music Week, kao i manifestacije “Music Awards Ceremony”(MAC), iz koje je “Studio” izrastao.

Prvi put u Srbiji, emisija će biti emitovana iz studija 360 stepeni, koji će uz 3D maping i upotrebu projektora u svakom trenutku moći da promeni izgled i atmosferu.

Spektakularna scena, prečnika preko 20m sa LED ekranima višim od 5m, kreirana je tako da se celokupni vizuelni doživljaj prilagođava pesmama i aranžmanima, i adaptira prema svakom gostu i njegovom nastupu.

U prvoj emisiji STUDIO, u subotu 20. marta od 21 sat na RTS1- Bojan Ivković i Slavko Beleslin ugostiće Sašu Matića, Tonija Cetinskog, Nevenu Božović i goste iznenađenja, čuveni bend čije su se pesme pevale širom Jugoslavije...

„Ovo je prvi put da od autora očekujemo nešto više, da kroz rearanžmane dobijemo apsolutno drugačiju sliku onoga na šta je publika do sada navikla.” kaže Bojan Ivković i dodaje: “Studio je specifičan projekat po tome što zahteva apsolutnu predanost cele produkcije ali i samih autora i izvođača.“

foto: Đorđe Barudžija

Pesme u “Studiju” izvode najveća muzička imena našeg regiona, a gledaoci će svaku čuti premijerno. Bilo da je reč o predstavljanju novih pesama ili o starim, dobro poznatim hitovima – svaka pesma će biti izvedena u potpuno novom, neočekivanom aranžmanu: balade u R’n’B verziji, pop hitovi u rock stilu, starogradske pesme na novi način...

foto: Đorđe Barudžija

“Studio” će omogućiti i jedinstvenu priliku da gledaoci zavire “iza scene” i vide kako izgleda kreativni proces stvaranja pesama i novih aranžmana, a u svakoj emisiji biće i premijerno izvedena po jedna numera kreirana specijalno za “Studio”.

foto: Đorđe Barudžija

“Dobro došli u STUDIO!”, poručuju gledaocima Slavko Beleslin i Bojan Ivković i očekuju vas u subotu, 20. marta od 21 sat na Prvom programu RTS- a!

Foto: Đorđe Barudžija

