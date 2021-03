IVANA KORAB ZNA DA NAPRAVI ŽURKU I KAD NE MOŽE DA IZAĐE: Manekenka se nedavno porodila, a sad đuska usred marketa! (VIDEO)

Ivana Korab, manekenka koja se nedavno porodila, uvek je znala da zabavi pratioce na društvenim mrežama.

Ovaj put Ivana je đuskala usred marketa i pokazala da ne mari što su izlasci zabranjeni, jer sama ume da napravi žurku. Ivana je u kožnoj kombinaciji sa osmehom na licu uživala dok su je snimali, a video je objavila na Instagram.

foto: Printscreen/Instagram

"Pošto nema izlazaka, supermarket je odličan izbor", napisala je ona na mrežama i nasmejala sve.

Podsetimo, Ivana je nedavno donela na svet svoje prvo dete.

"Ne spavam, on je mnogo dobar bebać, pa nije da ne spavam zato što on vrišti, nego nešto stenje, muči se, pa kad ga ne čujem, onda gledam da li diše. Svi kažu da je to najlepše, ali ja sam uvek pod stresom, strepim - priznala je Ivana u emisiji "Premijera" nedavno.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:05 NAKON PRIČA DA JE PO NJU DOLAZILA HITNA, OGLASILA SE ŽENA NENADA ŠA! Ivana zablistala na mrežama, ne skida OSMEH sa lica!

Kurir