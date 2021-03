VODITELJ NIJE NI ZNAO DA JE IMAO KORONU: Filip Čukanović primio vakcinu, izvadio antitela, pa se iznenadio!

Filip Čukanović pre tri nedelje vakcinisao se uživo u svojoj emisiji kineskom vakcinom.

Nakon pomenutog perioda imao je veliki broj antitela, ali su mu nakon urađenog testa stručnjaci rekli da je najverovatnije preležao Covid 19, a da to nije ni znao.

foto: Zorana Jevtić

"Uopšte nisam imao dilemu da li treba da se vakcinišem ili ne. To je tekovina 21. veka koja je spasila decenijama unazad milione života. Iskreno ne razumem ljude koji ne žele da se vakcinišu. Očigledno zbog toga što se plaše nečega, a zapravo ne znaju sadržaj vakcine. Setimo se kada smo bili mali, mi ili naši roditelji vakcinisali su nas bukvalno u pauzama između dva časa. Nismo ni znali šta primamo, te niko nije pravio pitanje od čega je koja vakcina sačinjena. Mi nismo stručnjaci, 99.99 odsto nas. Prema tome hajde da se prepustimo lekarima i stručnjacima koji znaju šta rade", započinje priču Čukanović i dodaje:

"Kao što se neki sećaju, vakcinisao sam se uživo u programu. Želeo sam na taj način da pošaljem poruku ljudima, a pre svega mlađim generacijama da i oni to urade. Neko sam ko voli da se kreće, izlazi, putuje, a znam da će mi to vakcina omogućiti da nastavim to da radim. Ali prvenstveno da ću biti zdrav, što mi je najdraže."

U toku današnjeg dana uradio je test na prisutnost antitela u organizmu, te je saznao novi podatak, da je najverovatnije preležao korona virus, ali i da ima veliku dozu antitela.

foto: Privatna Arhiva

"Test na antitela govori da imam 100, što stručnjaci kažu da je veoma dobro. Uradio sam ih tri nedelje od revakcinacije. To je veliki broj antitela, te su mi dodali da je prilično sigurno da sam imao korona virus. Očigledno somatski, jer nikakve simptome poslednjih godinu dana nisam imao. Budite oprezni, čuvajte se, to je najbitnije", ističe Filip.

Sa druge strane, Čukanović je osetio određene simptome, ali tek nakon dve nedelje od primanja druge doze, međutim kako su mu doktori rekli, to se može povezati sa umorom ili reakcijom na cepivo.

"Nisam imao nikakvih komplikacija nakon vakcine, osim što sam prošle nedelje, znači između druge i treće nedelje od revakcine, osećao malaksalost i umor, što možemo prepisati vakcini, a i ne moramo. Zavisi kako se uzme. Primio sam "Sinofarm" vakcinu, zato što su Kinezi distribuirali vakcinu za najveći deo sveta, čitavu Aziju i Bliski Istok, te je bila moja odluka kada sam se rukovodio kojeg proizvođača ću označiti na prijavi E - uprave. Suštinski je zaista svejedno, na primer da u tom trenutku nije bilo kineske, uzeo bi bilo koju drugu. Zaista mislim da je svejedno i da treba da budemo srećni što možemo da biramo koju ćemo cepivo iskoristiti", izjavio je.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

00:30 DVA DNEVNA BORAVKA, TV U SVAKOJ SOBI, SVE PUNO KNJIGA I SKUPIH SLIKA! Voditelj napravio RAJ na periferiji BG, a ovo nikad ne RADI

Kurir