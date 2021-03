MOJU ŽENU ČUVA BOG: Đani otkrio kako se oseća Slađa 2 meseca posle moždanog udara!

Radiša Trajković Đani otkrio je kako se oseća njegova supruga Slađa, s obzirom na to da je u januaru ove godine preživela moždani udar.

Pevač je priznao da je Slađa sada dobro.

"Hvala dragom Bogu sve je dobro, sve se dobro završilo, moju ženu čuva Bog", rekao je kratko Đani i zapevao pesmu za svoju ženu.

Mnogi su pričali i o Đanijevoj slici na društvenim mrežama gde je obučen kao šeik.

"Tu sam bio sa nekim devojkama, pa su me one obukle (smeh). Šalim se, to je prava nošnja. Imam prijatelja kod koga smo bili i to je njegovo", rekao je pevač u emisiji "Ami Dži šou".

