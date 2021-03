SVE JE STALO ZA MENE OTKAKO POPOVIĆ VIŠE NE VODI GRAND: Nada Topčagić nikad iskrenije o karijeri, Zlatanu, Saši, braku i PARAMA!

Pevačica Nada Topčagić ističe da je kruna njene karijere to što je fudbaler Zlatan Ibrahimović uz njenu pesmu "Jutro je" izašao na scenu Sanrema.

Pored toga ona je govorila i o Saši Popoviću.

- Zlatan je veliki fudbaler, sjedinio je čitavu Italiju i ceo svet. Prijatelji su mi rekli da telefoni u Italiji ljudima zvone sa melodijom. Ovo je kruna moje karijere. Mnogi su me savetovali da snimim spot za 'Jutro je' i pozovem Ibrahimovića u dva kadra. Međutim, velika je on zverka za mene, njegov jedan dan košta 50.000 evra da bude u nekoj reklami - poručuje pevačica, a onda se osvrće na svoj antologijski hit.

- U to vreme su postojale dnevnice. S tim novcem idemo na put, moramo sve jednako da rasporedimo za hotel, hranu, kombi. U to vreme je toliko bilo novca. Nikada nisam bila ljubitelj nastupa za Nove godine, međutim, jedanput sam u Laktašima uzela 25.000 maraka. Tada sam bila najveća zvezda, svi su pevali moje pesme. Ali okvirno su honorari bili između tri i četiri hiljade maraka. Veći deo novca odlazio je menadžerima i za porez - govori pevačica, koja otkriva šta je ključ uspešnog braka sa suprugom Zlatkom Đorđevićem.

- Veliko razumevanje. Moramo da se poštujemo. Kažu ljudi: 'Prestala je ljubav, razvodimo se', ali to ne može tek tako da se kaže. Zajednički cilj je ključan, to nas uvek vodi kroz brak. Pokleknem i zakukam kako mi se sve smučilo u životu, onda samo sebi kažem: ti moraš da budeš jača i bolja - poručuje Nada, koja smatra da je najbolja baka na svetu.

- Mislim da sam najbolja baka na svetu, kao i svekrva. Moja snaja sjajno kuva. Ali ja sam ta koja nosi šerpe, lonce i poklopce. Torbe i torbe hrane koje ja nosim kod njih. Kad god odem na Taru zovem ih da pitam da li im treba nešto za jelo. Sve domaće, ljuti i blagi ajvar, turšija, kupus, divlje mušmule... Jedva čekam proleće da sejem i pravim specijalitete. Sada su svi poljoprivrednici. Govorili su da sam seljančura, a pre njih sam sve radila i bila domaćica. Ničega se nisam stidela u životu.

Ona je ujedno prokomentarisala i napise u medijima da prodaje kuću na moru.

- Imam sve, a nemam ništa. Dole je sve stalo, prodaja je nikakva. Mogla bih da prodam kuću na moru i dođem do nekih većih para. To su ogromni porezi u pitanju. Ne libim se toga, ali moram da zarađujem kako bih to mogla da održavam. S druge strane, na vikendici na Tari mi je čist vazduh, uživam tamo. To je moj raj i moram to da priznam - zaključuje Nada.

Nada tvrdi da se nikada više neće ponoviti zlatno doba Granda, kao što je to bilo tokom dvehiljaditih godina.

- Saša Popović je čovek dobrica. Poslednji put sam ga nazvala i rekla 'izdajem album za Grand', a on mi je poručio: 'Nadice, radi šta želiš, tebi su vrata otvorena.' Saša je veliki umetnik, borac, bistar um. Trebalo je to sve stvoriti i napraviti. Za mene je sve prestalo kako Popović ne vodi više 'Grand'. S njim se nažalost sve završilo. Nema više novogodišnjih emisija, svi smo se spremali za njegove emisije. Držao je konce u svojim rukama.

Kako sama kaže, obišla je čitav svet, sve hale i stadione.

- Sećam da sam pevala jednom prilikom u Beču kod poznatog gazde lokala. Njegova žena mi je poklonila lampu, koju je kupila za reumu, a uz koju može da se pocrni. Odlučila sam da poklon ponesem na turneju. Kada sam došla u hotel, uključila sam lampu, jer sam želela da potamnim ten za nastup. Kako sam ja to uključila u kupatilu, ja oslepim u momentu. Nisam mogla da gledam na oči. Dolazim na tadašnji nastup, gde me je menadžer vodio kao slepu. Otišla sam kod vojnih lekara, molili su se da ne oslepim. Natrpali su masti, ispirali oči, stavljali zavoje. Tako sam otišla na scenu, uvek su me zvali Zvrka - priseća se Nada.

