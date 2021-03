KUPIŠ STAN PA GA IZNAJMLJUJEŠ ZA 200 €! Aca Lukas PROZVAO Radu Manojlović, a onda opleo po celoj ESTRADI: Ja njih ne poštujem!

Dok Aca Lukas radi punom parom, njegove kolege nisu baš u sjajnoj finansijskoj situaciji, a folker je sada prokomentarisao situaciju na estradi.

– Svako ima neke svoje razloge, ne verujem da im je mnogo da plate nego se uvek nađe neki razlog, niko neće da kaže da to nije dobro. Nije mi merodavno šta će da kažu kolege, ne zato što ja njih ne poštujem, nego boli me uvo za kolege. Sa nekoliko njih sam prijatelj i to je sve, ali što se muzičkih stavova tiče mislim da mi to čak nije ni zadnja rupa ni svirali. Nije da vređam bilo koga ali me stvarno ne zanima. Ja sam pevač na čije koncerte dođe najmanje kolega. Dođu oni koji dođu, ja nikog ne zovem, uglavnom dođe njih malo.

foto: Pritnscreen

Teodora Džehverović čeka da se zdravstvena situacija u zemlji stabilizuje pa da izbaci pripremljen materijal, kao i mnoge Lukasove kolege, ali on ne vidi poentu.

foto: ATA images

– Pa šta ako je korona, nije korona zahvatila radio stanice. Svi mi radimo pesme za profit, ne snimam ga ni ja za džabe. Najunosniji posao je snimiti CD, volim da me ovaj narod sluša. Svako ima svoju politiku - kaže on.

Rada Manojlović se nedavno pohvalila kako u kupljenim pesmama ima jedan ceo stan i da bi mogla stambeno da se obezbedi kada bi prodala pesme iz šteka.

– Zato nam je muzika tako šarena, jer se pesme porede sa kvadratima. Ovo je umetnost, a kvadrati su žirant, kupiš stan pa ga iznajmljuješ za 200-300 evra, to je baš isplativo, ma mene te priče ne zanimaju, ja se bavim muzikom zato što volim tu umetnost – kaže Lukas za Svet, preneli su mediji.

foto: Pritnscreen/Prva

Kurir.rs/I.B/Svet

BONUS VDEO:

02:11 ACA LUKAS NAJAVIO DUET SA SAŠOM MATIĆEM: Biće MOĆNO, sviraćemo sa FILHARMONIJOM! (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir