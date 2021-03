MILICA KRENULA STOPAMA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Komšije u ČUDU šta pevačica radi svako drugo jutro, a ona misli samo na ZDRAVLJE

Po ugledu na mnoge svetske javne ličnosti, ali i najboljeg tenisera na svetu Novaka Đokovića, pevačica Milica Todorović već nekoliko meseci intenzivno se bavi meditacijom. Ona se nekoliko puta nedeljno posveti užitku koji joj vraće dobro rasploženje i daje pozitivnu energiju.

Pevačicu komšije često viđaju kako u ovoj aktivnosti uživa na terasi stana, a po savetu mnogih koji su joj rekli da je ovo najbolji način da se reši stresa i poboljša kvalitet života.

Milica je dosta čitala o meditaciji, a onda prvo išla na časove kako bi savladala tehniku. Sada mesecima unazad meditira i oseća se poptuno relaksirano. Nekada provede i više od sat vremena meditirajući. Meditacije su joj pomogle da se oseća zadovoljnije i srećnije, ali i smirenije. Kada je lepo vreme, ona meditira napolju, zapravo na terasi svog stana, pa je ni buka koja dopire iz kompleksa u kojem živi ne ometa. Kako su njene kolege i ona ostali bez posla zbog pandemije korona virusa, Milicu je to dosta poljuljalo. Naučila je da radi, da je stalno u pokretu. Bila je pod stresom. Brinula kako će sve funkcionisati, kako će to uticati na njeno zdravlje s obzirom na to da je imala koronu, a onda je prelomila i odlučila da se posveti meditaciji. Da pročisti svoj um i skrene sa negativnih misli, kako su joj savetovali neki od bliskih ljudi - kaže izvor blizak pevačici.

Meditacija

Osim uma, meditacija pomaže Milici i za disanje, što je bitno za njen posao. Milica je čitala da je disanje veoma bitno u meditaciji, što joj se posebno dopalo, jer je to važno i za pevanje. Kontrolisati disanje. Kako je nedavno u Istanbulu imala operaciju nosa, ovaj način disanja joj je pomogao i da se brže oporavi sluzokoža. Osim meditacije, Milica je dosta vežbala proteklim meseci. Baš je povela račina računa o izgledu, smršala je dosta uz pomoć vežbi i režima ishrane i sada ima odličnu figuru - kaže izvor, a Milica je nedavno izjavila:

- Doterala sam liniju, krenula sam na jake treninge. Treniram i danju i noću. Zanimljivo je skroz, a noćni treninzi podrazumevaju sklekove.

Na psihoterapije odlazi redovno

Pevačica Milica Todorović nikada nije krila da rado posećuje ordinaciju psihologa svaki put kada ima problem koji ne može sama da reši. Zbog toga, Milica kaže da se na seansama i često rasplače, ali da joj nakon svega bude lakše.

- Išla sam kod psihologa i psihijatra i mislim da je to nešto što svakom čoveku treba, jer se susrećemo sa raznim problemima koje život donosi i često ne možemo sami da ih rešimo. Kod nas ljudi imaju problem da priznaju da ne mogu da reše sami izazove koje im život donosi pa ih je sramota da kažu da su bili kod psihologa ili psihijatra. Kada bi shvatili da je to nešto najbolje što mogu da urade za sebe, da je odlazak kod stručnog lica najbolje utrošen novac, onda ih ne bi bilo sramota - pričala je Milica i objašnjavala da je uvek bolje obratiti se stručnom licu.

