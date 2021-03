MAJKA JU JE OSTAVILA U SIROTIŠTU, JER NIJE MOGLA DA JE PREHRANI! Vesna Đogani se prisetila teškog detinjstva, pa ZAPLAKALA na glas

Pevačica Vesna Đogani pored dobrog glasa, poznata je i po plesu i igri. A poslednjih meseci jedna je i od glavnih zvezda na TikToku gde redovno objavljuje svoje video klipove.

Vesna je sada otkrila i drugu stranu svog života i svoje ličnosti, prisetila se teškog detinjstva, skromnog početka na sceni, osporavanja sa kojima se suočavala, kao i šta je naučila iz svega toga.

Odrasla je sa samohranom majkom, dete je rastavljenih roditelja, otac nije plaćao alimentaciju, a majka je zbog nemaštine bila primorana da je ostavi u Zvečanskoj (Cenar za zaštitu odojčadi, dece i omladine). Detinjstvo je bilo nimalo lako i puno svakodnevnih poteškoća.

"Život mi nije bio lep, devedesete, teško detinjstvo, ratovi… Mnogo stvari mi je nedostajalo, a sad kad imam svoju porodicu, pokušavam da nadomestim sve što mi je nedostajalo, to je nešto što ne treba raditi", ispričala je Vesna kroz suze. Objasnila je da sebi i svojoj deci želi da priušti skupe odmore i luksuzne hotele, ne iz kompleksa, već iz potrebe da bude okružena ljudima, jer joj je dosta samoće i tišine u kojoj je odrastala.

Prisetila se i svoje učiteljice koja je primetila da je Vesna pametna devojčica, ali da sa njom nema ko da uči i da joj pokazuje, pa se angažovala i poslala svog kolegu da joj drži časove kod kuće besplatno.

Vesna je počela da dobija petice u školi i primetila kako je društvo bolje prihvata i tako shvatila da je "obrazovanje mnogo važnije, nego ko si, šta si i gde si". Išla je u osnovnu školu na Dedinju, u koju su išla deca bogataša, dok je ona živela sa mamom u 25 kvadrata.

Osvrnula se na predrasude i ono što je prati tokom čitave karijere:

"Omalovažavali su me, jer sam Đogani. Nerviralo me je na početku sve ono sa čim su me povezivali - govorili su da sam ja odgovorna za Đoletov i Slađin razlaz. Ja dvadeset godina imam iza sebe sa tim čovekom, da ja njemu nisam bila dovoljna, ja ne bih ostala tu. Obratila sam se javnosti nakon nekoliko meseci ćutanja. Znala sam da će me to pratiti čitavog života".

Govorila je i o odnosu sa Slađom, kroz lepe reči:

"Znala sam da ja nju ne mrzim, da dobro funkcionišemo. Shvatila sam da mi to ne možemo da promenimo. Kad sam to shvatila, pozvala sam Slađu da snimamo duet. Ona je vatrena crnka koje je riba i po i izgleda simpatično, ja sam simpatična i mogu da prođem - tada smo napravili duet i znali smo da će to biti ogroman hit".

Prvi utisak o Đoletu stekla je čim ga je srela na hodniku plesne škole i dodala je da joj je on bio najveći autoritet u tom periodu:

"Slušala sam Đoleta za sve što je govorio kada sam išla u plesnu školu. Bila sam štreber u to vreme i išli smo zajedno na koncerte, turneje i nastupe sa Draganom Mirković. U to vreme smo đuskali sa Draganom Mirković, što je bilo veoma značajno. U pola noći sam se vraćala kući i ujutru išla u školu. Imala sam sitnu dnevnicu, to je meni tada značilo".

