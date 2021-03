STROGE DIJETE I NOĆNI TRENINZI: Estrada otkriva kako je izgubila VIŠAK KG! Milica doterala liniju, a Slađa svaki dan TRENIRA!

Milica Todorović i Isak Šabanović smršali su značajno u proteklom periodu, te su otkrili tajnu uspeha, a Slađa Delibašić ispričala je šta joj je na dnevnom meniju.

Tokom karantina mnoge javne ličnosti žalile su se da su se ugojile, a sada je došlo na red skidanje kilograma i vežbanje. Zdrav život kome su se okrenuli u poslednje vreme definitivno su Milica Todorović i Isak Šabanović, koji su osim ishrane u svoj život uveli u drugačiju ishranu. S druge strane, Slađa Delibašić otkrila je kako godinama održava vitak stas, kao i svoj dnevni jelovnik.

Milica se mesecima unazad, po ugledu na tenisera Novaka Đokovića, bavi meditacijom i trenira, te se oseća relaksirano, a uspela je i da smrša. To ističe i na svom Instagram profilu, a očigledno da je vreme presudno, jer sad ne radi, pa se u pravom smislu posvetila radu na sebi.

"Doterala sam liniju, krenula sam na jake treninge. Treniram i danju i noću. Zanimljivo je skroz, a noćni treninzi podrazumevaju sklekove", rekla je nedavno. Kako bi postigla pravi cilj, mentalno zdravlje joj je, takođe, veoma važno.

"Išla sam kod psihologa i psihijatra i mislim da je to nešto što svakom čoveku treba, jer se susrećemo sa raznim problemima koje život donosi i često ne možemo sami da ih rešimo. Kod nas ljudi imaju problem da priznaju da ne mogu da reše sami izazove koje im život donosi pa ih je sramota da kažu da su bili kod psihologa ili psihijatra. Kada bi shvatili da je to nešto najbolje što mogu da urade za sebe, da je odlazak kod stručnog lica najbolje utrošen novac, onda ih ne bi bilo sramota", isticala je pevačica.

Slađi su oduvek svi zavideli na vitkoj liniji i zategnutim mišićima, pa je sada otkrila kako se hrani i koliko trenira.

"U novembru punim 53 godine i svaki dan treniram! Ako ne vežbam, hvataju me ludilo i nervoza. Mnogi misle da mi je lako da izgledam ovako, ali verujte mi da nije tako. Dok sam nastupala, dešavalo se da noću vozim nekoliko sati do kuće. Onda odmah legnem u krevet, ali se probudim već posle sat- dva da bih vežbala. Volim rano da ustanem da bih trenirala. Nekad mi to bude naporno, ali moram jer je to za moje dobro. Prijaju mi komplimenti da sam zgodna baba, ali se baš trudim da bih to i ostala", rekla je denserka, a zatim opisala svoj jelovnik i trening.

"Trčim po sat vremena, to mi je postala rutina, kao pranje zuba. Volim i da šetam, pređem i do osam kilometara dnevno, ponekad idem i na bazen. Plivanje mi baš prija i opušta me. Jedem baš pre spavanja. Najobilniji obrok mi je večera, iako možda ne bi trebalo da bude. Pojedem dosta mesa i salate, pa idem da spavam. Ipak, savetujem ženama da to ne rade, već da umereno jedu više puta u toku dana, ali i da budu fizički aktivne", priča Slađa.

Isak postao je popularan preko noći nastupom u “Zvezdama Granda”, pa je ispričao da je do skoro kuburio sa viškom kilograma, koje polako skida.

"Probao sam razne dijete, ali glad, nervoza, nedostatak energije uvek su bili jači od mene. Za liposukcijsku dijetu sam saznao putem medija i kada sam se raspitao shvatio sam da su svi smršali s ovim pa zašto da i ja ne probam", otkrio je Isak za avaz.ba. On je posetio Savetovalište za ishranu u Podgorici i počeo proces mršavljenja i domah imao rezultate. U prvih 14 dana smršao je skoro deset, a posle mesec dana čak 15 kilograma", rekao je on i dodao:

"Tokom dijete sam radio, putovao, spremao se za nastupe pa čak i nastupao ali za mene je bilo iznenađenje da nisam imao pad energije, bez nervoze i gladi sam putovao. Čak sam bio u Sarajevu gde svi znaju za ovu dijetu, želeo sam da jedem ćevape ali kako dijeta nalaže, lepinje sam preskočio i držao sam se samo salate. Sve se može uz malo truda. Kada sam video da se moj stomak topi, da se vrat smanjio, da se menjaju moji obimi, odlučio sam da idem do kraja."

