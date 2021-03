HOĆU DA IZBACIM OTROV IZ SEBE, OVO NIJE NAJGORE ŠTO MI SE DESILO: Milica Dabović otvoreno o planovima, dete joj daje SNAGU!

Milica Dabović oglasila se na svom Instagram profilu i podelila sa fanovma misli o današnjem vremenu.

Košarkašica je pritom otkrila da joj je cilj da napiše knjigu kako bi, kako kaže, izbacila sav otrov iz sebe.

"Došlo je neko novo vreme, teško vreme... gde se ljudi bore da opstanu, plaču i kukaju, bore se, a shvataju da ih ta borba samo iscrpljuje, da ih nikuda ne vodi. A snagu uvek treba čuvati za nove pobede. Danas i ja osećam bol, tugu, razočarenje i ne cvetaju nikome ruže svakoga dana kao ni meni, ali ne odustajem! Važno je da se smejem i da podnosim to što vidim i osećam. Ja sam majka i čim ugledam svoje dete ono mi daje krila, ono me tera da zaboravim na sav bol i muke ovoga sveta", navela je ona, pa progovorila o svojim ciljevima i snazi koju ima.

"Laži su me ubijale, obećanja su me činila nervoznom i nesrećnom, ali gde je moja snaga često me pitate?! Pa u meni! Vidim uvek sve ono što je lepo, nadam se i verujem, vidim što me okružuje od sina, porodice prijatelja, dece, ljudi i hvala vam! Opet imam svoje ciljeve, koračam koracima sedam milja da ostvarim sve želje i željice da izdam knjigu, izbacim bol i otrov iz sebe... Polako ali sigurno, proći će Covid muka, bol, nije ovo najgore sto mi se desilo!", dodala je ona i otkrila da želi da napravi predivan košarkaški kamp za decu.

