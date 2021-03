MINJA MILETIĆ RANIJE SE VRATILA NA POSAO! BEBA JOJ JE PROMENILA ŽIVOT: Voditeljka progovorila o osmomesečnoj ćerki, poslu i KORONI

Minja Miletić se posle godinu i po dana i porodiljskog bolovanja vratila na male ekrane.

Voditeljka naglašava da joj je dinamika televizije nedostajala, kao i uključenja i program uživo.

- Adrenalin, koji je uvek prisutan kada radite emisije direktno, gosti, kolege, pripreme emisija, sve sam privremeno stavila u mirovanje. Zato je moj povratak bio vrlo iščekivan, kako za mene tako, nadam se, i za moje gledaoce. Iako, moram reći, ovaj odmor mi je i prijao - započinje razgovor Minja Miletić.

foto: Nemanja Nikolić

Zbog čega ste skratili porodiljsko odsustvo?

- Ranije sam se vratila na posao. Mislim da sam se dovoljno odmarala i da je bilo vreme da se vratim. Sve vreme mog odsustva pratila sam sva dešavanja, bila u toku svih zbivanja, kako u politici, tako i u drugim segmentima. Čini mi se da sam se vratila i nastavljam baš tamo gde sam i stala. Naročito noći, neprospavane prošlog leta zbog bebe, vreme mi je prolazilo jer sam saosećala sa mojim kolegama koji su pratili proteste i prenosili sve ono što se dešavalo na ulicama Beograda.

Šta vam je tokom odsustva najviše nedostajalo, kada je televizija u pitanju?

- Dinamika i rad sa ljudima. Komunikacija, razgovori sa gostima. Istraživanja tema i priprema pitanja. To je kao velika mašina koju pokreće mali tim jutarnjeg programa.

Koliko vam se život promenio otkako ste postali mama?

- Promeni se život svakome ko dobije dete. Sada je moja ćerka Anika postala moj centar sveta. Njoj sam posvećena 100 odsto. Uživam u njoj, gledam je kako raste, kako se menja, koliko napreduje. Prvi osmeh, prvo mama, tata sve su to stvari koje me čine srećnom i ispunjenom. Shvatila sam da je biti mama poseban emotivni zadatak i da sam se ostvarila u najvažnijoj ulozi žene, po mom mišljenju. Sve se desilo onda kada je bilo vreme za mene.

Kako ste uskladili obaveze prema osmomesečnoj Aniki?

- Nije bilo lako doneti odluku da se vratim na posao i vreme koje sam provodila sa ćerkom, zamenim svakodnevnim obavezama na televiziji. Naravno, nisam ni prva ni poslednja žena koja radi u medijima i ima bebu. Vremenom će se to sve uskladiti, meni je najvažnije da svoje slobodno vreme posvetim Aniki i svojoj porodici, naravno i mojoj sestričini Uni. Naravno da imam pomoć, ali kada radite ono što volite, onda vam nista nije teško. Iako sam mislila posle 20 godina da to neće biti tako ipak je to još jedan dokaz da sam izabrala pravu profesiju.

foto: Printscreen/Youtube

Da li je Anika mirna beba?

- Anika je "porasla", komunicira, smeje se i buni kada joj nešto nije po volji. Vrlo je svoja, ne odstupa od onoga što želi. Na mamu! Posmatram njene reakcije i trudim se da je pratim u njenom odrastanju i da joj odgovorim na svako pitanje koje mi upućuje pogledom, pokretom ili nekim gestom. Brzo raste i jedva čekam vreme kada budemo nas dve mogle zajedno da šetamo.

Nekad vam je posao bio na prvom mestu u životu, a danas?

- Ja sam odvojila te dve stvari. Kada sam na poslu, radim emisiju, naravno da mi je to prioritet. Kada sve obaveze koje imam na televiziji završim, onda sam samo mama. Sada mi je i jasno šta znači dobra organizacija.

Kako na vas utiče epidemiloška situacija u našoj zemlji koja traje već godinu dana?

- Ovaj zajednički neprijatelj je uticao na ceo svet. Još jedan dokaz koliko treba da cenimo one dane kada smo živeli normalno, kada smo se pozdravljali i rukovali sa dragim ljudima, taj zagrljaj koji nam je zabranjen, distanca među ljudima, osmeh koji ne vidimo jednim drugima zbog maski. Zato mnogo više čuvam svoju porodicu i moj mali krug velikih ljudi. Još jedan dokaz kako može da se promeni sve preko noći. Nadam se da će ti dani uskoro biti iza nas, zato i ovim putem apelujem da je važno da se svi vakcinišemo i bar tako pokušamo da umanjimo ovu pošast koja nas je zadesila.

Kao diplomirani lekar, da li bi vam bio izazov da sada radite emisiju o zdravlju?

- U svakoj mojoj emisiji se trudim da uvek ima aktuelnosti iz zdravlja i medicine, kako kod nas tako i u svetu. Za mene je sada izazov da ovaj posao koji volim, radim najbolje što mogu.

foto: Privatna Arhiva

