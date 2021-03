VANJA DISKVALIFIKOVANA IZ ZVEZDA GRANDA, A USLEDILA JOŠ JEDNA ODLUKA: Popović javno zabranio uvrede i komentare na račun ŽIRIJA

Muzički šou "Zvezde Granda" glavna je tema zbog osamnaestogodišnje Vanje Knežević, koja je diskvalifikovana iz daljeg takmičenja.

Takmičarka Vanja je o tome javno govorila na društvenim mrežama i istakla da su razne laži izmišljene o njoj. Sada se na Jutjubu pojavio snimak iz emisije na zvaničnom kanalu, a svi su primetili jednu stvar. Komentari ispod snimka su onemogućeni.

Saša Popović je, po svemu sudeći, odlučio da ne želi da produbljuje jaz koji se napravio između žirija i takmičarke.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

"Koliko nepravde treba da mi pojedini ljudi nanesu da bi opravdali svoje postupke? Koliko laži će izmisliti o meni? Koliko sam im nebitna, pa stalno pišu o meni. Pišu da sam nešto podržala, odobrila... Hajde, molim vas, pošaljite mi taj komentar, taj stori, u kojem je Vanja Knežević napisala da taj sadržaj odobrava. Na kraju krajeva, taj sadržaj kipti sa svih strana, to može svako da vidi. I eto, skupili se mi "mali ljudi", udružili se braneći istinu i sad svi vidimo koliko smo veliki. I to, naravno, nekima smeta. Da ne kažem - boli. Istina boli. Pojedini komentari, koji kažu da sam namerno napravila žrtvu od sebe, ček... Čemu to? Zbog čega? Aha, mislite zbog onih psihičkih maltretiranja, pretnji, uvreda, osuđivanja... Pa, u pravu ste, to i liči na žrtvu, ali daleko sam ja od toga. Svesna sam ja sebe, svojih kvaliteta i sposobnosti", napisala je Vanja na Instagramu.

foto: Printscreen/Youtube/Zvezde Granda

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:30 Miloš Brkić u Pulsu Srbije otkrio da će postati tata

Kurir