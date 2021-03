PRE SE ŽENA MNOGO VIŠE POŠTOVALA, DEVOJKAMA SE PERSIRALO! Đole Đogani uporedio muško-ženske odnose nekad i danas KURIR TELEVIZIJA

Koja je tajna njegovog dobrog izleda, ali i da li baš sve na njemu mora da bude brendirano, otkrio nam je denser.

“Nikada nisam patio ni za čim brendiranim, uzimao sam uglavnom garderobu koja meni odgovara i prija“, rekao je Đole.

Mnogi ljudi nervozu leče šopingom, ne voli da ide po tržnim centrima sa Vesnom samo joj da platnu karticu kako bi izbegao šetnju po prodavnicama.

“Mrzim to. Vesna obožava da ide po šoping centrima, da pogleda svaku stvarčicu. To je meni ludilo, poludim prosto. Jedino što uradim kad idem u inostranstvo, kada idemo preko vikenda na nastupe, samo dam karticu - izvolte, znaš pin, doviđenja i to je kraj“, kaže Đole.

U njihovom domu, porodica je mnogočlana. Ima tri ćerke i jednog sina. Zanimalo nas je da li već sad kod sina Adrijana primećuje džentlmentsko ponašanje.

“Rano je, on je još mlad, u julu puni 15 godina. Sad je toliki buntovnik i imamo problema u tom odrastanju. Ljudi moraju imati razumevanja prema pubertetu, to je period kad ne prepoznaješ svoje dete“, rekao je denser.

Uporedio je i vreme svog odrastanja sa današnjim udvaranjima.

“U ono vreme su se devojke i žene mnogo više poštovale. Tad smo sa devojkama pričali na „Vi““

Kurir.rs

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:14 ĐOLE ĐOGANI SELEKTOR NA OLIMPIJADI 2024? Majstor plesa SIGURAN da će na takmičenju Srbija osvojiti medalje! (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir