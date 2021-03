ANA KORAĆ ZADRUGARKI SREDILA OTKAZ ZBOG PRIČE O BAKI: Zorica će morati da mi se JAVNO izvini! A onda raskrinkala Davida

Ana Korać, posle raskida sa Davidom Dragojevićem, našla se na meti prozivki da skupoceni automobil koji vozi, nije u njenom vlasništvu, već iznajmljen.

Osvrnula se i na tvrdnje Zorice Erić, koja je iznela razne uvrede na račun porodice Korać i to da Ana nije bila uz svoju baku prilikom poslednjih dana života.

- Kontaktirala sam direktora bolnice u kojoj ona radi, tako da će ta žena izgubiti posao, a oni će mi se javno izviniti. Meni je to odvratno, žena nije normalna, moja mama je bila kod bake 10 minuta pre smrti, a ja sam došla nakon 10 minuta. Mislim da je to iz revolta jer joj nisam odgovarala na poruke. Moraće sve to da dokaže na sudu, jer to su baš jako ružne stvari za mene i moju porodicu - priča Ana.

Ana i David su raskinuli krajem janura, a sada ekskluzivno priznaje koliko joj je bilo teško u tom periodu, kao i šta je najviše povredilo od strane bivšeg partnera.

- Bilo mi je jako teško kada se sve to izdešavalo. Ja sam htela da mi ostanemo prijatelji, posle tolike ljubavi. Posle su se izdešavale neke stvari, nakon kojih ja ne mogu da ostanem u dobrim odnosima sa njim. A mogli smo, ja sam htela da ostanem u dobrim odnosima posle svega, bar da mu budem nekad tu i on meni. Ali od toga ništa. Pitao je moju drugaricu da budu u vezi, tako da posle toga ništa. Nije morao meni u inat to da radi, da bih se ja osećala loše, mogao je lepo da mi kaže neke stvari. Baš bezveze - istakla je Koraćeva za Premijeru.

Iako mnogi tvrde da je njen luksuzni automobil iznajmljen, ona otkriva da je on tu i dalje.

- Tačno je da sam ga dobila na poklon na Dan zaljubljenih, to je jedina istina. Možda ga je neko drugi iznajmljivao, ja ne. Mogu da pričaju šta hoće, ionako već godinama pričaju neistine, mene to ne pogađa - zaključila je Ana.

