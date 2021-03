MARINKO ROKVIĆ IMA VANBRAČNOG SINA! Živi u Americi, ima DVOJE dece, a evo kako on izgleda! BRAĆA NA OKUPU U BEOGRADU

Pevač Marinko Rokvić ima tri sina. Nikolu i Marka iz zvaničnog braka, koje javnost zna kao uspešne pevače, ali i trećeg, najstarijeg sina Darija, kog je dobio u vanbračnoj zajednici.

Ekipa emisije ''Paparaco Lov'', pratila je popularnog pevača do jedne ustanove, gde se on nepropisno parkirao. Stajao je nestrpljivo u redu, a onda je ušao i obavio to što je imao.

Potom se vratio u naselje na Košutnjaku, gde živi u vili sa bazenom.

Ekipa je prvi put usnimila Marinkovog najstarijeg sina Darija, koji živi u Americi. On je Marinku podario dva unuka, Romea i Matea.

Dario, Marinko i Nikola Rokvić su usnimljeni kako odlaze na jedan prestonički splav. Marinko od sina Nikole takođe ima dvoje unučadi, Leonu i Simeona. Njima se potom pridružio i najmlađi potomak Marinka Rokvića, Marko, koji ima sina Despota.

Marinko je i dalje u fit izdanju, verovatno vežba. Na kraju se vratio u svoju kuću na Košutnjaku.

