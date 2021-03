VANJA SE JAVNO OBRATILA ČLANICI ŽIRIJA: Žao mi je DOTIČNE! Želim joj da se oslobodi mržnje i ličnog nezadovoljstva!

Nakon što je članica žirija, koja je zahtevala diskvalifikaciju Vanje Knežević, najavila putem Instagrama da će je i tužiti zbog uvreda koje trpe ona i njena porodica, oglasila se i sama kandidatkinja i otkrila nove detalje.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Dragi ljudi, svedoci ste haosa koji se poslednjih nekoliko dana dešava na društvenim mrežama, a poslednji stori dotične osobe, koje nije zaslužila da joj više ime spomenem, najveći je autogol koji je sebi mogla da da. Ona je došla do toga da od izbegavanje mog imena, jer sam nebitna, ne vadi moje ime iz usta, a evo ja ću obratno. Obraćala sam joj se sa Vi, ali sad neću ni ime da joj izgovorim. Ona je od sad za mene "dotična". Sve dublje i dublje tone, a da toga nije ni svesna. Moram reći da mi je kao čoveku u neku ruku i žao jer se iz svega ovoga vidi koliko je neispunjena i nezadovoljna samom sobom, pa se bavi jednom "nebitnom osobom" kao što sam ja. Ne znam prosto odakle da počnem, jer toliko toga imam da kažem iako se čini da je sve već rečeno, verujte nije. U narednim storijima pokušaću da obuhvatim sve ono što je relevantno za ovaj spor. Moram da kažem spor, jer došli smo i do suda. Zamislite, haha - počela je Vanja u svojoj objavi na Instagramu i dodala kroz koji je teror prošla od strane članice žirija.

- Najpre me psihički izmaltretira u emisiji, nakon toga me diskvalifikuje. Ja to prihvatim na nakulturniji mogući način, a da bilo šta loše ne kažem za nju, produkciju, a mnogo toga sam mogla reći pa nisam... Sve u želji da se ova situacija konačno smiri jer mi ne treba drama da bih nešto postigla u životu. Vreme će sve da pokaže. Nakon toga odreaguje narod koji ne može više da trpi prostakluk, iskrivljene vrednosti današnjice, omalovažavanje devojaka po fizičkom izgledu, sve u želji da se stvori jedna mašinerija istih devojaka, polugolih objekata, karikatura koje se nipočemu ne razlikuju - napisala je ona.

foto: Pritnscreen

Vanja je otkrila da je u međuvremenu bila mogućnost da je vrate u takmičenje, ali da je ona odbila.

foto: Pritnscreen

- Čak su i postojali određeni pregovori u produkciji da se vratim u takmičenje, ali sam naravno odbila sve potencijalne šanse za to. Ne može čas neko da me diskvalifikuje, pa da me onda vraća u takmičenje. Ko je tu onda kriv, a ko je u pravu? Jasno su se izjasnili povodom toga šta misle o meni, navodeći da sam tobož pozivala na neko nasilje. Mariji želim da se od srca zahvalim na iskrenosti. Želim joj još uspešniju karijeru i svu sreću u životu - nastavila je Vanja i otkrila da joj je članica žirija javila da jće biti diskvalifikovana.

foto: Printscreen

- Kada mi se dotična osoba javila i rekla da ću biti diskvalifikovana, poželela sam da se izvinim, jer sam čovek, jer sam shvatila da je bilo nepromišljeno od mene što sam podelila sporne storije. Ali to je zrno peska u pustinji u poređenju sa onim što ona meni svih ovih dana radila. Međutim, automatski sam bila blokirana. Dobro je, jer nema potrebe da joj se izvinjavam. U emisiji koja se emitovala u subotu bila sam vidno izložena pretnjama ("ako me još jednom budeš prekinula", "budem li još jednom na tvojim ustima pročitala nekulturno komentarisanje žirija"), uvredama na račun izgleda i ličnosti ("izgledaš kao tetka", "nula", "sa 18 godina moraš bolje da izgledaš", "izgledaš starije nego što jesi", "mnogo si umislila da si vrhunski pevač, nisi", "umišljenost da si Bogom dana pevačica"). Kada sam objasnila da sam izgubila nekog i da sam zbog toga tako na sceni odreagovala kako sam odreagovala, komentar dotične osobe je bio: "pa znaš šta, hajde sad svi da plačemo". I preko svega toga sam ja prešla - napisala je Vanja i dodala:

foto: Printscreen Youtube

- Ali te nazovimo "kritike", nisu to kritike, to su pretnje, vidne pretnje. Kako u emisiji, tako i na društvenim mrežama, gde nisu uvrede upućene samo meni, već i ljudima koji su me podržali. Pa i ta dotična osoba ima decu. Kako bi se njene ćerke osećale da im je neko rekao slično? Da neko pljuje po njima bez osnovanog razloga. Ja apsolutno nikakvo nasilje nisam podržala. A i dotična osoba i produkcija su potvrdili i rekli da jesam. Strašno. To ona podržava. Ne prestaje.

Na kraju je Vanja zaključila i poentirala.

- Diskvalifikovana si me, budi srećna. Vrati se svom životu. Ostavi mene i moju porodicu na miru, ne vuci moje ime za sobom. Karma je čudo, ne radi to sebi. Ja ti u životu želim sve najbolje, da se konačno oslobodiš mržnje, pražnjenja ličnog nezadovoljstva na drugima, pljuvanja, vređanja. Tvoje uvrede ne dopiru do mene, tvoje reči da sam psihički nestabilna, da treba da se lečim, ne dopiru do mene, koliko god takve stvari potenciraš. Znam ko sam i nema potrebe da bilo kome to objašnjavam. Istina uvek Izađe na videlo kakva god da je. Ljudi vide sve, ništa se ne može zamaskirati. Hvala divni ljudima koji mi pružaju podršku i daju vetar u leđa u svemu ovome. Proći će i ovo pa ćemo zajedno pevati i uživati u muzici koju jedva čekam da vam poklonim - napisala je Vanja.

