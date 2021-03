NEŠTO SI SE PROMENILA, NEGATIVNO! Knez KRITIKOVAO Kseniju, njoj ništa nije bilo jasno: Nov snimak iz doma Kneževića kruži mrežama!

Pevač Nenad Knežević Knez (53) rekao je ćerki Kseniji Knežević (25), koja je poslednjih nekoliko godina u grupi "Hurricane", sve što mu je na duši, a njena reakcija je zabeležena na snimku koji se deli na društvenim mrežama.

foto: Pritnscreen

- Čudna si mi, promenila si se. Nešto se sa tobom desilo. Negativno, negativno - govorio je zabrinuto Knez, dok ga je Ksenija u čudu posmatrala.

- Zašto sam se promenila, o čemu se radi? Reci mi - ponavljala je Kneževićeva, dok on nije bio raspoložen da zalazi u detalje.

Podsetimo, nedavno je još jedna avantura Ksenije i Kneza postala viralna. Pevačica je pokušala da spreči haos koji bi mogao da nastane nakon onog što je za svog oca u emisiji rekla da je "krindž", odnosno "blam".

- Tamara, moraš da nam pomogneš. Ja sam u Amidžiju rekla, sprdala sam se, možda se Knez bude naljutio. Bilo je kao opiši jednom rečju neke stvari, Ognjen me pitao da opišem svog oca jednom rečju. Ja sam rekla "krindž", i smejala se, onda sam se ispravila i rekla "super". - On ako te bude pitao šta znači krindž ti reci "ma car, smešan". Molim te me spasi, ako se bude naljutio, biće mi baš krivo. Reći će "Tu smo vas mi dočekali, ugostili" i ono njegovo - govori pevačica u glasovnoj poruci, a snimak je obišao sve društvene mreže.

foto: ATA Images

Kurir.rs/S.M.

