RADA PODRŽALA IZBAČENU VANJU: Već sa 18 godina si pokazala da si veliki borac, NIKO TI TO NE MOŽE ODUZETI! Dobila je i odgovor!

Rada Manojlović javno je pružila podršku Vanji Knežević, učesnici "Zvezda Granda" koja je diskvalifikovana iz takmičenja.

Diskvalifikacija Vanje Knežević iz popularnog pevačkog takmičenja podigla je veliku prašinu, te se o tome već danima polemiše na društvenim mrežama. Sada se pevačici obratila i Rada Manojlović, koja je ostavila komentar ispod poslednje Vanjine objave na Instagramu.

foto: Printscreen/Magazin In

"Draga Vanja, evo sada sam te prvi put poslušala i moram da ti kažem da si me dodirnula emotivno. Otpevala si predivno i prelepa si. Za moj pojam, i glas i stas, čista desetka. Srećno dalje u životu i puno uspeha, radi to što voliš i veruj u sebe. Već sa 18 godina si pokazala da si veliki borac, a ako ti je nešto suđeno i ako je nešto tvoja nafaka, što se kaže (a to samo onaj odozgo zna, šta je za svakog od nas), to ti niko ne može oduzeti", napisala je Rada.

foto: Printscreen/Instagram

"Rado, mnogo sam srećna i zahvalna što sam baš od takve osobe i čoveka kao što ste Vi, dobila ovakve komplimente! Vidim da me na neki način razumete, od Vas mogu da naučim kako se nositi sa svim bitkama koje život nosi, drago mi je da Vam se dopala moja izvedba! To mi mnogo znači. Sve se u životu dešava s razlogom, verujem da je tako. Puno Vas pozdravljam i želim svu sreću u životu!", napisala je Vanja Knežević.

Podsetimo, Vanja je mnoge oduševila svojim nastupom u pretposlednjoj emitovanoj emisiji međutim nije se svima dopao njen performans, zbog čega je naišla na oštre komentare pojedinih članova žirija.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir