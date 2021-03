ČOVEK KOJI KAŽE DA GA SLAVA NIJE PUKLA U GLAVU LAŽE! ESTRADA JE PUNA SUJETE: Darko Lazić iskreno o kolegama, novom poslu i KORONI!

Darko Lazić govorio je o svojoj privatnosti, pa i čime se bavi dok traje pandemija korona virusa.

Pevač je otkrio da mu se sviđa to što je počeo da kuva pred kamerama.

"Više neću da šišam, posle sam morao celo selo da šišam (smeh). Ceo život sam gurman, sad kako ne mogu da jedem, našao sam rešenje da mi se oči najedu, ide mi to od ruke. Zašto ne bih podelio sa javnosti? Marina mi je to isto rekla, kao i naš kum. Nisam ja neko ko voli preterano da priča, ali nije to toliko ni loše", rekao je Darko.

Lazić otkriva da sada ima sve manje prijatelja, kao i da mu je slava u jednom trenutku udarila u glavu.

"Poželeo sam se da imam malo privatnosti, imam svoje ljude, svoj krug i ne želim da ga širim... Mnogo je neprijateljstva na estradi i sujete. Čovek koji kaže da ga slava ne pukne u glavu, to je laž, izgubiš se, misliš da si najjači, najpametniji, da su ti svi prijatelji, ali nije to baš tako. Ja sam imao ozbiljnu opomenu, da bih se opametio koliko toliko. Ne volim da gledam u prošlost", kaže Lazić, koji je napisao pesmu za svog oca.

"Ta pesma puštaće se pred kraj, biće suza, ne znam kako ću je pevati", ističe pevač.

Darko je istakao da se s godinama umara i da ide mirnijim putem, pa otvoreno govorio o "korona žurki" gde su ga optužili da je pevao.

"Nisam pevao na korona žurki. Mene tamo niko ne zove. Ovo gde sam bio, tamo se ne uzimaju pare, ovo je bilo u krugu porodice, 10 ljudi, čovek je krstio svoje dete, a ispalo je da sam pevao. Nisam dobio kaznu jer nisam pevao. Sve se prekinulo i kraj. Od svih zvanica Darko je ispao najgori", kaže Lazić i otvoreno govori o sinu Alekseju:

"Aleksej voli sve da jede, još nije rekao ne. Posle 10 minuta prilazi stolu. Živo je i zdravo dete."

"Čovek bez cilja je prazan čovek, smatram da karijera treba tek da ide. Svakako da je cilj i neki veći koncert, ali nisam mnogo razmišljao", rekao je pevač.

