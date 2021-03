JA MOJU DECU OBOŽAVAM! Knez progovorio o odnosu sa ćerkom KSENIJOM, pa podržao URAGANKE: Predstaviće SRBIJU u najboljem svetlu!

Nenad Knežević Knez progovorio je o novoj muzici koju priprema:

foto: Printscreen/Pink

- Moja nedelja je bila poprilično "busy week", jer sam pripremao svoj novi singl. 26. marta će biti premijera. Jako se radujem, novi Knez, ali i stari. Fenomenalno, pesma je bila gotova u decembru, ali sam čekao da se nešto promeni, da se desi nešto pozitivno, da se sve otvori. Više nisam mogao da čekam, došlo je još pesama. U kreativnom sam zanosu, uradio sam 15-16 numera, meni su dobre u startu.

Knez je prokomentarisao uspeh svoje ćerke Ksenije koja će zajedno sa koleginicama iz grupe "Hurricane" ove godine predstavljati Srbiju na Evroviziji:

- Jako sam srećan i ponosan. Evrovizija će biti bez publike, daj Bože samo da odu, predstaviće Srbiju u najboljem svetlu, biće na visini zadataka. Svakodnevno imaju probe, pripremaju se. Držimo fige, navijamo svim srcem.

O lošim odnosima sa Ksenijom, Knez je rekao:

- Bio je snimak gde ja njoj ukazujem na neke stvari koje mora da promeni, to je roditeljska kritika. To sve radi moja mlađa ćerka, ona objavljuje mimove. Ona mene objavi, da me i ne pita, sve je okej. Ja moju decu obožavam. Ksenija sluša moje savete - rekao je Knez u Premijera Vikend specijalu.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:16 ŠTA RADIŠ TO?! Ksenija podviknula Ivani, pa snimila Sanju koja drema! URAGANKE na aerodromu u neviđenom izdanju!

Kurir