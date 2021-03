IZGUBILI SMO PRINCEZU KOJOJ SMO SE RADOVALI! Ivan Mileusnić i Danijela Karić progovorili o GUBITKU BEBE: Ostao je veliki OŽILJAK!

Danijela Karić i Ivan Mileusnić trenutno se nalaze u Dubaiju, gde su ostali duže nego što su planirali. Naime, oni su, nažalost, izgubili bebu, ali se ne predaju i jedva čekaju da se vrate u Srbiju.

foto: Printscreen/Pink

- Nismo tu duže vreme, ali bitno je da smo živi i zdravi. Mi smo ostali duže nego što je planirano, došli smo ovde da se odmorimo, da se još više sačuvamo, ali desilo se šta se desilo, neplanirano smo produžili. Zahvaljujući Danijelinom stricu Bogoljubu mi smo odlučili da produžimo boravak. Deca rastu sa svojim vršnjacima u porodici, to je lepo gledati. Izgubili smo princezu kojoj smo se radovali, ništa nije ukazivalo da će se to desiti, ali Danijela i ja verujemo u Boga i sigurni smo da postoji razlog zašto se to desilo. Mi smo mesec dana ostali ovde duže da bi se ona oporavila, ona je dobro. Ostao je veliki ožiljak i trag i trebaće vremena da se to sredi - rekao je Ivan, a onda se nadovezala Danijela:

- Ovo je zemlja za primer, svuda nose maske, distanca, sve moguće mere su preduzete i želim da pošaljem svima poruku da se čuvaju svi u Srbiji. Napolju sve na otvorenom, što više može, ali ako uđete u tržni centar da popijete kafu, veliki su razmaci, 50 posto kapaciteta verovatno radi. Vraćamo se uskoro. Ja sam šokirana koliko je žena prošlo kroz ovo (gubitak bebe), čak i meni bliskih drugarica. Jako mi je žao što je to kod nas i dalje tabu tema - rekla je Danijela u Premijera Vikend specijalu.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

