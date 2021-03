BILO JE TEŠKIH GODINA! Aca Ilić i Bilja Jevtić otkrili detalje braka koji traje DECENIJAMA: Oko hrane imamo najviše nesuglasica!

Pevači Biljana Jevtić i Aca Ilić progovorili su o svom skladnom braku i životu:

Ovom prilikom otkrili su kako su uspeli da tolike godine održe skladan odnos i jaku ljubav kao prvog dana.

- Tek kada dođu teški dani, čovek se uveri u pripadnost. Tako da ne daj Bože da njoj nešto bude - započeo je Ilić.

- Ta privrženost je ceo život, koliko on meni znači toliko i ja njemu. Osluškujemo se, pomažemo, to je recept - dodala je Bilja.

A da li je neko pokušao da stane na put njihovoj ljubavi, prvi put govore sada.

- Ne vole ljudi tuđu sreću, nije nam niko zabranio da se volimo, ali je pokušao da stane na put našoj sreći - istakao je pevač.

Bilja se prisetila svog detinjstva i muzičkih početaka.

- Živeli smo u maloj kućici. Vratila bih se u taj period, bilo je lepše. Do 12. godine nismo imali struju. Nisam planirala da se bavim muzikom. Upisala sam elektrotehničku školu, igrala sam folklor i usput pevala, ali ni na kraj pameti mi nije bilo da će mi to biti profesija - kaže pevačica.

Da li ste se plašili nekad da ćete izgubiti Bilju?

- Jesam. Mada nisam se plašio, nego sam mislio život ume da rastavi ljude na razne načine. Kada smo dobili Ivana, znao sam da više nema krize, to je bio šlag na tortu, ono što smo čekali celog života - priča Aca.

- Najteže je bilo ostaviti roditelje, doći u Beograd i početi ispočetka. To nije bilo lako, ali hvala Bogu, zavoleo sam Beograd i Beograd mi je mnogo dao - zaključio je pevač.

Evo kako su započeli svoju vezu, ni ne sluteći da će to biti ljubav za ceo život.

- Probao sam i dobio korpu, nakon godinu dana kasnije išli smo na turneju zajedno. I prilikom čestitanja Nove godine, njena ruka se zadržala na mojoj, to mi je bio prvi znak. Zabavljali smo se par godina, i onda sam morao u vojsku, to je bilo veliko iskušenje za nas. Meni nije do života, a ne do vojske. Mlad, popularan, Bilja mi devojka, a ja moram u vojsku, ali sve sam izdržao. Sve je to život, ono što me ne ubije, to me ojača - kaže Aca.

Najviše nesuglasica imaju oko jedne stvari.

- Oko hrane imamo najviše nesuglasica. Na svadbi nam je pevao Slavko Banjac, Biljana Tica, Vera Matović, Ceca - tada Veličković, Zorica Brunclik, Suzana Perović, Rade Jerović - dodaje Ilić.

Progovorili su i o svom sinu:

- On je mamin sin, ali tatina kopija. Sve što želi da kaže, govori majci.

Njihova ljubav jeste lepa, međutim, kao i svaki par, imali su i oni kriznih momenata u svojoj vezi.

- Bilo je teških godina za nama. Najupečatljivije mi je bilo, kada sam trebala da pevam na ''Znanje i imanje', a mi na moru... Svađa je bila cele noći: ''Ako odeš, kraj je''. To je bilo pakovanje i raspakivanje, i na kraju nisam otišla na tu jednu emisiju. Bili smo mladi, volela sam ga, mada sam zbog toga imala posle problem, zabranjivali su me, jer je preovladala ljubav - ispričala je Bilja.

